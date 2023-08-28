مرشح للرئاسة الأمريكية يفجر مفاجأة بشأن الاعتراف بالمناطق الروسية الجديدة بأوكرانيا

قال رجل الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي، المرشح الجمهوري للرئاسة عام 2024، إنه مستعد لتقديم تنازلات لـ روسيا بشأن العقوبات والمناطق الجديدة مقابل "الخروج من تحالفها العسكري مع الصين".

وأضاف راماسوامي في مقال رأي لصحيفة The American Conservative، أنه سيقبل السيطرة الروسية على المناطق الجديدة في أوكرانيا، ويتعهد بمنع ترشيح أوكرانيا لعضوية حلف الناتو مقابل خروج روسيا من تحالفها العسكري مع الصين".

وأوضح المرشح للرئاسة الأمريكية، أنه سينهي العقوبات ويعيد روسيا إلى السوق العالمية كمراقب استراتيجي لـ مخططات الصين في شرق آسيا.

ولم يذكر راماسوامي ما إذا كان قبول السيطرة الروسية على المناطق الجديدة في أوكرانيا يعني اعتراف الولايات المتحدة بالمناطق الروسية الجديدة.

وفي الفترة من 23 سبتمبر إلى 27 سبتمبر 2022، أجرت جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية وكذلك منطقة خيرسون ومنطقة زابوروجيا استفتاء اختار فيه غالبية الناخبين الانضمام إلى روسيا.

وفي 30 سبتمبر 2022، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء المناطق الروسية الأربع الجديدة معاهدات بشأن انضمامهم إلى روسيا.

وفي 4 أكتوبر، وقع الرئيس الروسي قوانين التصديق على المعاهدات المتعلقة بانضمام دونيستك ولوجانسك ومنطقتي زابوروجيا وخيرسون إلى روسيا.