هيئة التعمير: نستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة من أجود الأصناف والأنواع بتوشكى..فيديو

أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أن مشروع توشكي يعد من أهم المشروعات العملاقة التي نفذتها مصر، موضحًا أن توشكي تبعد عن أبو سمبل 230 كم، وهذا المشروع بدأ في التسعينات ثم توقف.

وقال الشحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي اتخذ قرارا شجاعا في 2014، لإحياء مشروع توشكي، مضيفًا أن هناك مجموعة من التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، أبرزها التخلص من المانع الصخري وتفجيرها.

وأضاف الشحات، أن مشروع توشكي يضيف 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية، والمساحة الفعلية المنزرعة حاليا نحو 600 ألف فدان، وهذا المشروع يتم زراعته القمح كون من المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع: مشروع توشكي يحتوى على 37 ألف فدان منزرعة بالنخيل لإنتاج التمور، ويتم العمل على إنشاء مصنع للتعبئة والتغليف التمور في توشكي، وتصدير الفائض للدول المجاورة، ومن المستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة من أجود الأصناف والأنواع، موضحا أنه سيتم إنشاء مصنع لاستغلال جريد النخيل، بجانب مصانع لتخزين المحاصيل، ومجففات للذرة.

ولفت الشحات، إلى أن الري في مشروع توشكي يقوم على الطريقة الحديثة، وذلك ترشيدا لاستهلاك المياه، موضحًا أن مشروع توشكي شريك رئيسي يساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاستيراد.

وأكمل: الدولة المصرية أنفقت المليارات للحفاظ على الأمن الغذائي، كما أن مصر تزرع أفضل الأصناف للحصول على أعلى إنتاج، ومصر نجحت في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، والدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية.