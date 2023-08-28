عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة التعمير: نستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة من أجود الأصناف والأنواع بتوشكى..فيديو

زراعة النخيل
زراعة النخيل

أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس  الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أن مشروع توشكي يعد من أهم المشروعات العملاقة التي نفذتها مصر، موضحًا أن توشكي تبعد عن أبو سمبل 230 كم، وهذا المشروع بدأ في التسعينات ثم توقف.

txt

التعمير والتنمية: مشروع توشكى يضيف 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر..فيديو

txt

أحمد أبو اليزيد: الإرادة السياسية كلمة السر في نجاح مشروع توشكى.. فيديو

وقال الشحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي اتخذ قرارا شجاعا في 2014، لإحياء مشروع توشكي، مضيفًا أن هناك مجموعة من التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، أبرزها التخلص من المانع الصخري وتفجيرها.

 

وأضاف الشحات، أن مشروع توشكي يضيف 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية، والمساحة الفعلية المنزرعة حاليا نحو 600 ألف فدان، وهذا المشروع يتم زراعته القمح كون من المحاصيل الاستراتيجية.

 

وتابع: مشروع توشكي يحتوى على 37 ألف فدان منزرعة بالنخيل لإنتاج التمور، ويتم العمل على إنشاء مصنع للتعبئة والتغليف التمور في توشكي، وتصدير الفائض للدول المجاورة، ومن المستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة من أجود الأصناف والأنواع، موضحا  أنه سيتم إنشاء مصنع لاستغلال جريد النخيل، بجانب مصانع لتخزين المحاصيل، ومجففات للذرة.

 

ولفت الشحات، إلى أن الري في مشروع توشكي يقوم على الطريقة الحديثة، وذلك ترشيدا لاستهلاك المياه، موضحًا أن مشروع توشكي شريك رئيسي يساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاستيراد.

 

وأكمل: الدولة المصرية أنفقت المليارات للحفاظ على الأمن الغذائي، كما أن مصر تزرع أفضل الأصناف للحصول على أعلى إنتاج، ومصر نجحت في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، والدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية.

توشكى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية الإعلامي أحمد موسى الرئيس السيسي المحاصيل الاستراتيجية مشروع توشكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

إثيوبيا لم تغير موقفها.. الري: مفاوضات سد النهضة انتهت دون نتائج ملموسة

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

ترشيحاتنا

تعليق أمريكي على استعدادات زيلينسكي لإجراء انتخابات مبكرة في أوكرانيا

50.2 % تربية رياضية % 56.3 خدمة اجتماعية واداب60.8..مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

اعتراف بتورط الغرب.. مكتب زيلينسكي يكشف مفاجأة بشأن الضربات على القرم

بقيمة 104 ملايين دولار.. الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة خطيرة لليابان

واجه التحديات وتخطاها.. تحالف الأحزاب المصرية: نطالب الرئيس السيسي بالاستمرار.. فيديو

خبراء عن إنشاء مدرسة العباقرة بمصر: تعمل على تعزيز الابتكار والتفوق الأكاديمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

شاهد..فيديو يوثق انبهار فوج أجنبي عند تناولهم خبز سيدة مصرية

فيديو

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ