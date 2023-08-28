رئيس محلية النواب يقترح الحجز الإداري على الوحدات السكنية المغلقة

علق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مصرع 3 أشخاص وإصابة أخر في انهيار عقار بالإسماعيلية.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إنه يوجد مئات الآلاف من قرار إزالة، مشيرًا إلى أن الموازة العامة للدولة لا يمكنها تحمل تكلفة نقل هذا الكم من السكان.

وأضاف السجيني، على ضرورة حركة مجتمعية من شعبة الاستثماريين العقاريين، واتحاد مشيدي البناء، تكوين صناديق مجتمعية لتمويل هذا الأمر، مضيفًا:" تكفلة نقل سكان العقارات المتهالكة باهظة جدًا وتحتاج لتضافر مجتمعي".

واقتح رئيس محلية النواب الحجز الإداري على الوحدات المغلقة والتى يمتنع أصحابها عن دفع مستحقات صيانة العقار.