رئيس اتصالات النواب: مصر اقتربت من تطبيق التصويت الإلكتروني للانتخابات والاستفتاءات

أكد أحمد البدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية شهدت تطور كبير في مجال التكنولوجية ورقمنة الخدمات، مشيرا إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ينص على أن لها أن تستخدم وسائل الاتصالات الالكترونية المؤمنة.

وأوضح أحمد البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن مصر على مقربة من ناحية البنية الأساسية للاتصالات التي تمكنها من تطبق التصويت الالكتروني للانتخابات والاستفتاءات، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق في المناطق التي لم تشهد إدخال خدمات الألياف الضوئية ومحطات التقوية وشبكات الاتصالات.

وأشار، إلى الدولة المصرية حققت نجاح كبير خلال السنوات الماضية في مجال البنية الأساسية التكنولوجية وتقوية شبكات الاتصالات واستبدال الكابلات النحاسية بالفايبر، مؤكدا أن مناطق البنية الأساسية فيها مكتملة وفي مناطق ما زالت غير مؤهلة.