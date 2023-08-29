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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عيلة توكسيك.. إزاي تتعامل المرأة مع عائلة الزوج المؤذيين

نصائح للتعامل مع
نصائح للتعامل مع عائله الزوج المؤذيين

تعاني بعض من الزوجات من مشاكل مختلفة مع أهل زوجها ، وهناك بعض الأهالي مؤذيين، ولكن أحيانا يحتاج تعامل الزوجة مع أهل الزوج الالتزام بقواعد خاصة، لتمر الأمور بسلام دون مشكلات أو مشاحنات بين الطرفين. 


وإن كان أهل زوجك مؤذيين  لأي سبب من الأسباب، فإن هذا بالطبع سيجعل علاقتكِ معهم مربكة وغير مريحة، ولذلك عليكِ تعلم كيفية التعامل مع أهل زوجك المؤذيين، سواء كانت هذه الصفة موجودة فيهم جميعًا أو في أحدهم فقط، لذلك نقدم افضل النصائح للتعامل مع اهل زوجك المؤديين  لتتجنبي حدوث المشكلات المترتبة على ذلك.

 

أكد الدكتور طارق الياس استشاري نفسي وعلاقات أسرية  في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن علاقة الزوجة مع أهل زوجها يجب أن تكون آمنة وصحية قدر الإمكان وهناك بعض النصائح للتعامل مع أهل الروج المؤذيين منها:-

 

نصائح للتعامل مع عائله الزوج المؤذيين:


⁃ عندما تشعرين أن النقاش سَيحتَدّ بينكم نظرًا لانتقادك أو الإساءة لكِ، حاولي أن تُغيّري الموضوع بطريقة ذكية، فهذا الأسلوب سيُمَكِّنك من الاستماع لها دون إتاحة الفرصة لخلق مشكلة بينكما.

⁃ لا تُدخلي طرف آخر  بينك وبين أهل زوجك، وعن مشاكلك معهم، فقد يكتشفون فقد تتفاقم المشاكل بينكم.

⁃ لا تتصرّفي بعد إساءتهم لكِ مباشرة، بل امنحي نفسك وقتًا لتَهدَئي وتُفكّري في الأمر برويّة؛ لأن الردّ في وقت الغضب سيزيد الوضع سوءًا.

⁃ حاولي أن تتقرّبي منهم، وتكوني لطيفة قدر المستطاع، فربما يساهم ذلك في تغييرهم.

⁃ لا تحرميهم من رؤية أولادك، ولا تتكلمي عنهم بالسوء أمامهم.

⁃ إن شعرتِ أن وجودك معهم أو لقاءك بهم في غياب زوجك غالبًا ما يتسبب بنشوب خلافات بينكم، عندها حاولي عدم التواجد معهم إلا بوجود زوجك.


⁃ أبعدي غضبك من أفعال أهلك زوجك عن علاقتك بزوجك ،لا تسمحي للاستياء من أفعال أهل زوجك أن يدفعك إلى تخريب علاقتك بزوجك وتعكير صفوها ما سيؤثر في النهاية على علاقتك الزوجية وقد يتسبب ذلك في حدوث توتر بينكما،


⁃ أحسني الظن بزوجك وأهله ،قد تكونين من صاحبات الطبع الحساس، الذين يجدون صعوبة في التعامل مع الأشخاص المختلفين عن طباعهم وفي تلك الحالة حاولي أن تحسني الظن بهم،

 - قد يكون أهل زوجك يشعرون بالغيرة تجاهك ويرغبون في إعادة ابنهم تحت وصايتهم،  وهنا يأتي دورك لكسب ثقتهم فيك وإحاطة علاقتك معهم بالصدق والتعاطف والود والتقدير والتفاهم.

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