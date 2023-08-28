دعاء للزوجة الحامل.. 50 صيغة لتخفيف الألم

دعاء للزوجة الحامل لم يرد في الشرع الشريف نص بدعاء للزوجة الحامل لكن على الزوج الدعاء لها حتى يحفظها الله ويحفظ الجنين، خاصة وأن أغلى ما يملكه الإنسان هو الذرية الصالحة فهم نعمة منّ الله بها على عباده ، وعلى الزوج الإكثار من الدعاء لها ففي الدعاء حصن وحفظ بكلمات الله .. دعاء للزوجة الحامل في السطور التالية بالتفصيل.



ويستحب في دعاء للزوجة الحامل أن يقول زوجها اللهم قر أعيننا برؤية ابننا سالمًا معافا بين ٱحضاننا و قر أعيننا بِسلامتها، يارب.

-اللهم ارزقني من زوجتي بالذرية الصالحة الطيبة، اللهم قوي زوجتي على حملها، و ارفق بها في تعبها، وخفف اللهم عنها ألمها و جهدها، اللهم يا حليم يا كريم يا مجيب الدعاء، ارزق زوجتي ما تتمني، وبلغني و اياها الخير و الطاعة.

-اللهم هون علي زوجتي مآ بقى من حملها ويسر لها ولادتها و أرزقنا طفلاً حسن الخلق.

-اللهم بارك لي في زوجتي ، و حببها الى وحببني اليها كما أنه يقال أيضا في دعاء للزوجة الحامل اللهم يا ذا الجلال و الإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات و الأرض ، أسألك يا رب أن تهدي زوجتي الى كل خير ، و ان تجعل حياتنا طيبة ، و ان تصرف عنا السوء ، و تصرف عنا الشر .. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين و اجعلنا للمتقين إماماً .

- اللهم انك تعلم سبحانك أني أحبها ، فاجعلها لي سعادة الدنيا ، و سبباً لصلاح الآخرة ، اللهم اجعل زوجتي في الآخرة حورية من حوريات الجنة ، و اجمعني بها في الفردوس الأعلى عند مليك مقتدر ، اللهم يا من ألفت بين عبادك ، وزرعت المودة و الحب بين قلوب خلقك ، اللهم فازرع المودة و الحب بين قلبي و قلب زوجتي .

-اللهم ارزقني من زوجتي بالذرية الصالحة الطيبة ومن كلمات دعاء للزوجة الحامل اللهم اتمم حمل زوجتي على كل خير ، وجعله حملاً ميسوراً ، وغير عسير .

- اللهم ارزقني من زوجتي بالذرية الصالحة بنين و بنات ، و اجعل البركة و الصلاح محور حياتنا. اللهم قوي زوجتي على حملها ، و ارفق بها في تعبها ، و خفف اللهم عنها ألمها و جهدها . اللهم يا حليم يا كريم يا مجيب الدعاء ، ارزق زوجتي ما تتمني ، و بلغني و اياها الخير و الطاعة .

- اللهم إني أعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامه

-اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة دون زيادة أو نقصان.

-اللهم حسن خَلقه وخُلقه وسهل حمله ومخرجه واجعله قرة عين لي ولوالده واجعله من عبادك الصالحين.

-اللهم انى استودعك جنيني الذى فى رحمي فرده الى عند مولده سالماً معافى من كل شر وكل مرض وكل اذى .

اللهم احفظ زوجتي وجنينها

وفي كلمات المثابرة للزوجة الحامل دعم معنوي كبير لها في ولادتها خاصة بكلمات اللهم احفظ زوجتي وجنينها حتى يكون في هذه الكلمات عندما تسمعها الزوجة من زوجها دعم وسند وعون لها أن يصبرها الله عز وجل على آلام ولادتها.. الكثير من كلمات اللهم احفظ زوجتي وحول هذه جمعناها في السطور التالية.

اللهم احفظ زوجتي واجعل جنيني له جمال سيدنا يوسف واخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لاتضيع ودائعك ولا خاب ولا ندم من استودعك.

اللهم إنى أسالك أن تجعله مسلما مؤمنا وأن تجعله من الدعاة الصادقين المخلصين وأن ترزقه الشهادة بعد طول عمر وحسن عمل .

-اللهم اجعله قرة عين لي ولوالده ولأخواته والمسلمين.

-اللهم أنى أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم , اللهم سهل حمله وسهل ولادته ويسر سبيله أنت الذى خلقته وأنت الذى أنشأته وسويته.

-اللهم خفف حملها و ارزقهـا قوة من عندك.

-اللهم قوي زوجتي على حملها، و ارفق بها في تعبها، و خفف اللهم عنها ألمها و جهدها.

-اللهم يا حليم يا كريم يا مجيب الدعاء، ارزق زوجتي ما تتمني، و بلغني و اياها الخير و الطاعة.

-اللهم اجعله قرّة عين لي ولوالده ولأخوته وللمسلمين، اللهم إنّي أعيذه بك وذريّته من الشيطان الرجيم.

اللهم سهّل حمله، وسهّل ولادته، ويسّر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واجعل التوحيد فى قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين، ودعاء لحفظ الجنين من التشوهات.

دعاء للزوجة عند الولادة

دعاء للزوجة عند الولادة إذا شعرت الزوجة بألم الولادة عليها أن تضع يدها على الألم وتقرأ آيات من القرآن الكريم على موطن الألم وتدعوا له أن يسهل لها الولادة قال تعالى اللَّـهُ يَعلَمُ ما تَحمِلُ كُلُّ أُنثى وَما تَغيضُ الأَرحامُ وَما تَزدادُ وَكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بِمِقدارٍ ، وعليها أن تذكر الله دائماً وأن تدعوه .. دعاء للزوجة عند الولادة نقول فيه ما يلي

- اللهم إني أعيذ جنيني بكلماتك التامة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامة، اللهم إني أعيذه بك من كل شر وسوء ومكروه.

وفي دعاء للزوجة عند الولادة نقول يا الله يا الله يا الله، لك الحمد أن رزقتني ووهبتني هذا الحمل، وأكرمت جسدي باحتواء هذا الجنين، اللهم إني أسألك كما رزقتني الحمل أن ترزقني حفظه، وأن تحفظه وتجعله معافى بتمام الخلقة ووافر الصحة. اللهم احفظ جنيني واحمِه وأبعد عنه كل مكروه، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام.

- يا حيّ يا قيّوم يا حيّ يا قيّوم يا حيّ يا قيّوم لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، اخرج أيّها المولود بقدرة الملك والمعبود، يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث، يا أرحم الرّاحمين، يا أرحم الرّاحمين، يا أرحم الرّاحمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

-اللهم إنّي أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه ليّ عند مولده مردًّا سالمًا معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أسالك أن تجعله مسلمًا مؤمنًا، وأن تجعله من الدّعاة الصّادقين المخلصين، وأن ترزقه الشّهادة بعد طول عمر وحسن العمل.

-اللهمّ اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتوّلني فيمن تولّيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرّ ما قضيت، فإنّك تقضي ولا يقضى عليك، وإنّه لا يذلّ من واليت ولا يعزّ من عاديت، تباركت ربّنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم والحمدلله ربّ العالمين.

اللهم سهل ولادة ابني وخروجه، وقر عيني برؤيته. اللهم اجعل لي من أمري رشداً.

-اللهم إنك وهبت لها جنينها دون أن تسألك، فلا تحرمها السلامة ولجنينها العافية ونحن نسألك كما أنه يقال في دعاء للزوجة عند الولادة اللهم يا رحمن يا رحيم، يا منان يا كريم أكرمها بالتيسير وارزقها الصحة والعافية. يارب يا من شققت الأرض وأخرجت منه الحب والنوى، يارب خفف عنها شقها وأخرج منه جنينها بصحة وخير.

-اللهم هب لي من لدنك دواءً يذهب عني كل داء. اللهم إني أسألك باسمك الشافي أن تُتمم شفائي وتعجله. اللهم امنحني الصحة والقوة ما أستعين به على مرضي. اللهم اغفر لي بكل ألم ووجع، وامسح علي بحنانك واكرمني بشفائك.

كما يستحب في دعاء للزوجة عند الولادة الصعبة يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، أخرجني من حلقة الضّيق إلى أوسع الطّريق، بك أدفع ما يطاق وما لا يطاق، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم. اللهمّ أرنا من كرمك ورحمتك، وأخرج المولود سالماً سليماً عافياً متعافياً، لا شرّ فيه ولا ضر، اللهمّ واجعله من عبادك الصّالحين، وجنّبه الشيطان، واجعله نصرةً وذخراً وخيراً للإسلام والمسلمين.

-سبحان الّذي بكت من خشيته العيون سبحان الّذي سجد له المصلّون سبحان الّذي أمره بين الكاف والنّون سبحان الّذي سبّح بحمده الأوّلون والآخرون سبحان قاضي الحاجات سبحان فاطر السماوات سبحان الّذي لا تختلف عليه اللغات سبحان من أمره بين الكاف والنّون سبحان الّذي في السماء عرشه سبحان الّذي في الأرض سلطانه.

- سبحان الّذي في البحر سبيله سبحان الّذي في جهنّم سخطه سبحان الّذي في الجنّة رحمته سبحان ذي العزّة والجبروت سبحان ذي القوّة والملكوت سبحان ذي العظمة والكبرياء سبحان رافع السماء سبحان الله عدد الليل والنّهار سبحان الله عدد المستغفرين بالأسحار سبحان الله عدد ما غرّد طير وطار سبحان الله عدد الشّجر والدّواب والبحار سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر.

- اللهم مدني بمدد من عندك، وسخر لي من عبادك الصالحين. اللهم هون علي ولادتي، وهون علي شق جسدي. اللهم اجعلها ولادة هينة لينة مباركة، كالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.



