أقوى دعاء لفك سحر تعطيل الزواج .. أسرع طريقة

اقوى دعاء لفك سحر تعطيل الزواج، يعتبر السحر مرض معنوي يصيب جسد الإنسان وجعل الله لنا علاجه في آيات القرآن الكريم، وأكد العلماء أن السحر يؤثر على بعض الناس لكن آيات القرآن الكريم أكدت أن وقوع السحر يكون بقضاء الله وقدره، ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قال تعالى واتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ.



وأقوى دعاء لفك سحر تعطيل الزواج قراءة ما يلي من آيات القرآن الكريم -بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ للّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ الرّحْمنِ الرّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ إِيّاكَ نَعْبُدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلاَ الضّآلّينَ آيات سورة الفاتحة.



-الَمَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لّلْمُتّقِين الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَممّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالاَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُوْلَئِكَ عَلَىَ هُدًى مّن رّبّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الآيات الأولى من سورة البقرة.



-اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاّ هُوَ الْحَيّ الْقَيّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لّهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيّهُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيّ الْعَظِيمُ * لاَ إِكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد تّبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَيّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّاغُوتِ وَيْؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * اللّهُ وَلِيّ الّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مّنَ الظّلُمَاتِ إِلَى النّورِ وَالّذِينَ كَفَرُوَاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مّنَ النّورِ إِلَى الظّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: 255-258].



- اللّهُ الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ قَرَارًا وَالسّمَآءَ بِنَآءً وَصَوّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مّنَ الطّيّبَاتِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبّكُمْ فَتَبَارَكَ اللّهُ رَبّ الْعَالَمِينَ الآية 64 من سورة غافر.

- قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيَرتَهَا الاُولَىَ الآية 21 من سورة طه.

-سَبّحِ اسْمَ رَبّكَ الأعْلَىَ * الّذِي خَلَقَ فَسَوّىَ * وَالّذِي قَدّرَ فَهَدَىَ الآية 13 من سورة الأعلى .

- لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِيَ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» الآية 4 من سورة التين.

-فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللّهِ الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ وَلَكِنّ أَكْثَرَ النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ» الآية 30 من سورة الروم.

لّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ الآية 22 من سورة الحديد.

-وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيّنّاهَا لِلنّاظِرِينَ (16) وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلّ شَيْطَانٍ رّجِيمٍ (17) من سورة الحجر.

أسرع طريقة لفك السحر

أسرع طريقة لفك السحر،يعد السحر من أعمال شياطين الإنس والجن فكلاهما مشترك فيه، وصرفه وزواله يكون باللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه وقراءة القرآن الكريم وتكرار قراءة سورة البقرة، وأسرع وسيلة لفك السحر المداومة على أذكار الصباح والمساء والرقية الشرعية ، لكن الأعمال المحرمة هو اللجوء إلى العرافين والدجالين الأمر الذي أكده العديد من العلماء على أنه شرك بالله عز وجل فقط على كل مسلم أن يحصن نفسه بما ورد من أدعية.



و أسرع طريقة لفك السحر بالإضافة لما ذكرناه في السطور التالية من آيات كتاب الله عز وجل يقول اللهم رب الناس ، أذهب البأس اشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقماً ) ( ثلاث مرات ) فهذا طيب ، وإذا قرأ مع ذلك ( باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ، بسم الله أرقيك ) ( ثلاث مرات )

وردت عن النبى –صلى الله عليه وسلم- وهي: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وِبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».

- يُخْرِجُهُمْ مّنَ الظّلُمَاتِ إِلَى النّورِ وَالّذِينَ كَفَرُوَاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مّنَ النّورِ إِلَى الظّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » [البقرة: 255-258].

- ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻭ ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺻﻄﻔﻰ

-ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻼﻝ ﻭﺟﻬﻚ ﻭ عظيم ﺳﻠﻄﺎﻧﻚ

-ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍ ﺧﺎﻟﺪﺍ ﻣﻊ ﺧﻠﻮﺩﻙ

دعاء فك تعطيل الزواج والذرية

دعاء فك تعطيل الزواج والذرية، وردت الكثير من الأدعية من قبل الصالحين في هذا الأمر ومن الأدعية التي كان يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولها تأثير كبير في فك السحر اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي).

-اللهم ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍ ﻻ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻤﻚ-اللهم ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍ ﻻ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﺸﻴﺌﺘﻚ

-اللهم ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍ ﻻ ﺍﺧﺮ ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ ﺍﻻ ﺭﺿﺎﻙ .. ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻻﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ

-ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ

-ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ في ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ

-اللهم ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻸ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ..

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﺎ ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻚ ...ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﺎ ﻧﺴﺘﻐﻴﺚ ﺑﻚ اللهم لاحول و لاقوة لنا الا بك

-ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﺎ ﻧﺆﻣن لك ﻭﻧﺮﺟﻮﻙ ...اللهم ﻳﺎ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻻﺣﺴﺎﻥ

-اللهم ﻳﺎ ﻭﺍﺳﻊﺍﻟﻌﻄﺎﺀ اللهم يامنان ﻳﺎ ﺭﺏﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ .

-ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﻚ ﺳﻤﻴﻊ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﺠﻴﺐ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ .... ﻳﺎ ﺣﻠﻴﻢ ﻳﺎﻛﺮﻳﻢ

-ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﺖ ﺍﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ اللهم ﻓﺄﻋﻄﻨﻲ ﺳﺆﻟﻲ

-ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﺒﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮﻱ ..ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻟﻄﻒ ﺑﻲ

-ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻛﺮﻣﻨﻲ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺣﻮﺍﺋﺠﻲ -ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﻲ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺑﺄﻧﻲ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺃﻧﺖ ﺍﻻﺣﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻠﺪ وﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔو ﺍﺣﺪ

-اللهم ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮﻡ يا حنان يا منان يا ارحم الراحمين ﻳﺎ ﺫﺍ ﺍﻟﺠﻼﻝ ﻭ ﺍﻻﻛﺮﺍﻡ يا ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﺭض اللهم ﺍﺭﻓﻊ ﻋﻨﻲ ﺍﻟﺒﻼﺀ ، اللهم ﺍﺷﻔﻨﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﻼﺀ

-ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻻﺗﺠﻌﻞ ﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻼ، اﻟﻠﻬﻢ ﺍﻗﺾ ﺣﺎﺟﺘﻲ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﺲ ﻭﺣﺪﺗﻲ

-ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻓﺮﺝ ﻛﺮﺑﺘﻲ ...ﻟﻠﻬﻢ ﻫﻴﻰﺀ ﻟﻲ ﺯﻭﺍﺟﺎ ﻣﺒﺎﺭﻛﺎ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻳﺴﺮ ﻟﻲ ﺯﻭﺟﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ اللهم امنن علي برزقك

-اللهم لا منجا ولا ملجا منك الا اليك

-اللهم ﺍﻟﺠﺄ ﺍﻟﻴﻚ ﻫﺐ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ

-اللهم ﺯﻭﺟﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺍﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻦ

-اللهم نسالك الذرية الصالحة اللهم لا تذرني فردا وانت خير الوارثين

-اللهم انت الرزاق الكريم امنن علي برزقك يا عظيم يا مالك الملك

-اللهم يسرلي اموري واقض حوائجي ﺍﻧﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ

-ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺑﻄﻞ ﺃﺛﺮ ﻛﻞ ﻋﻴﻦ ﻧﻈﺮﺕ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺮﻛﺖ ...... ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻛﻔﻨﻲ ﺷﺮ ﻛﻞ ﻋﻴﻦ حاسدة حاقدة فاسدة



دعاء تيسير الزواج للعانس

اللهمّ ارزقني الزّوجة الصّالحة التي إن أمرتها أطاعتني، وإن نظرت إليها سرّتني، وإن أقسمت عليها أبرتني، وإن غبت عنها حفظتني في نفسها ومالي.

اللهمّ يا مطلع على جميع حالاتنا اقضِ عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهمّ يا مجيب الدّعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضّعفاء أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، وأحفظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا وأعظمهم بركة، وقدّر لي ولدًا طيّبًا تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي.

اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغم، اللهمّ زوّجنا واغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا ربّ العرش المجيد ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ إنّي أسألك باسمك العليم إنّك عالمٌ بحالي، فبرحمتك يا رب يا رب يا رب زوّجني برجلٍ صالح يستر عليّ، ويكون قرّة عينٍ لي وأكون قرّة عينٍ له.

