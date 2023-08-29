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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على الفطار.. طريقة عمل كيك الشوكولاته بطعم لا يقاوم

طريقه عمل كيكه الشوكولاته
طريقه عمل كيكه الشوكولاته

تعد كيكة الشيكولاتة من أكثر أنواع الكيكات التي يعشقها الأطفال الصغار وأيضاً الكبار وهي من الوجبات الخفيفة فى تناوله على الإفطار وتفضل الكثير من ربات البيوت تحضيرها في المنزل بطريقة صحية ونكهات مختلفة تناسب ذوق أفراد أسرتها، وحتى تتفادي شرائها من الخارج، لذا سنوضح لكم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة المنزل.

 

 

طريقه عمل كيكه الشوكولاته:

المقادير:

‏-  2 كوب دقيق
‏-  1 كوب سكر
‏-  1 كوب حليب
‏-  1 كوب زيت
‏-  ½ كوب كاكاو
‏-  3 بياض بيض
‏-  3 صفار بيض
‏-  ½ 2 معلقة صغيرة بيكينج باودر
‏-  1 معلقة صغيرة فانيليا
‏-  1 معلقة صغيرة نسكافية مذوب بالقليل من الماء الدافئ
‏-  ½ قشر حبة ليمون
‏-  ¼ معلقة صغيرة ملح


طريقة التحضير:

اخلطي بياض البيض مع الملح وقشر الليمون المبشور والفانيليا حتى تحصلي على رغوة.

ضيفي صفار البيض وخلطي من جديد ثم ضيفي السكر مع الخلط المستمر.

اسكبي الزيت والحليب والدقيق والبيكينج باودر تدريجياً شرط أن تنتهي بالدقيق.

قسمي الخليط إلى قسمين متساويين وضيفي إلى القسم الأول الكاكاو والنسكافيه.

إدهني صينية بالقليل من الطحينة وسكبي المزيجين بالتناوب في الصينية بواسطة ملعقة.
زيني الكيكة بواسطة عود خشبي حتى تحصلي على شكل النجمة.

أدخلي الصينية إلى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية لـ30 دقيقة.

كيكة الشوكولاته الشكولاتة كاكاو نسكافية سكر

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