محافظ الغربية يوجه ببدء تشغيل الصندوق الذكي الإليكتروني بطنطا لجمع القمامة

بدأت أجهزة حي ثان طنطا بمحافظة الغربية في تنفيذ تجربة جديدة لجمع القمامة والمخلفات من الشوارع بإشراف الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وذلك ضمن مبادرة حي أخضر ذكى

حيث تعتبر تلك الفكرة من المشروعات المتفردة التى تم تنفيذها داخل مدن ومراكز محافظة الغربية .



وأشار محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا انه تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الصادرة لرؤساء المدن والأحياء بأهمية مواكبة التطور التقني في عمليات جمع القمامة والمخلفات من الشوارع .



وتابع حديثه عن تصميم ولأول مرة صندوق مخلفات ذكى مزود بمستشعرات ذكية مرتبطة بتطبيق الكترونى ليعطي اشاره عند امتلاؤه بالقمامة والمخلفات ليتم التعامل الفورى وتوجيه أقرب سيارة لجمع القمامة من الحي له مزوده بجهاز تتبع مرتبط أيضا بالتطبيق ورفع القمامة في وقت قصير وتتبع ذلك بمنظومة اليكترونية لكل شوارع الحي .



كما كشف رئيس الحي أنه تم تنفيذ لأول مرة منظومة رى ذكى في حي ثان طنطا وأشاد بها وزير التنمية المحلية خلال زيارته الأخيرة للمحافظة ووجه بتعميمها في المحافظات والتى تتمثل في القيام برى أشجار الزينة على جانبى كورنيش ترعة القاصد المطور بحي ثان طنطا من خلال وحدة خلية شمسية لتوليد الكهرباء وشبكة الرى مزودة بمستشعرات ذكية و مرتبطة بتطبيق للتحكم فى غلق وفتح الشبكه إلكترونيا ويتم من خلالها ري الأشجار في اي وقت والتحكم في المياه من خلال غرفة التحكم بالحي .



كما كشف رئيس الحي مشروعات التطوير التقني بالحي ضمت عدة تدخلات للقضاء على العشوائيات ومشاكلها البيئية والصحية ليكون اول حى خالى من العشوائيات

إلى جانب تصميم تطبيق ذكى فرز اولى لأول مرة وتقديمه لقاطنى الحى لعمل منظومه الكترونية متكاملة للتحكم فى المخلفات واستبدال المخلفات والزيوت المستهلكة بنقاط يمكن استخدامها فى توفير سلع مجانية لهم .



جدير بالذكر ان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد وجه بإدخال أحدث التقنيات الحديثة لمنظومة جمع القمامة بالمدن والأحياء واستخدام التكنولوجيا الحديثة بها ضمن خطط المحافظة للتحول الرقمي في كافة المشروعات والخدمات الجماهيرية

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