أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

يدرس مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي الموقف بخصوص عدم مشاركة العناصر الدوليين من الفريق في معسكر المنتخب الوطني المقبل؛ بعدما تجاهل مسؤولي اتحاد الكرة طلب الأهلي لاستبعاد لاعبيه

وبالرغم من محاولات مسؤولي الأهلي التواصل مع حازم إمام المشرف على المنتخب؛ الا ان روي فيتوريا أعلن قائمة المنتخب التي تضم ٤ من عناصر الفريق رغم تواجدهم بمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد

ويرغب مسؤولي الأهلي في دراسة الموقف قانونيا قبل اتخاذ أي خطوات سواء تصعيدية بعدم إرسال اللاعبين أو بتقديم احتجاجا رسميا للاحتفاظ باللاعبين خصوصا ان الأهلي يخوض معسكره قبل مواجهة السوبر الأفريقي باعتباره يمثل الكرة المصرية

ويرى مسؤولي الأهلي ان هناك تعنتا كبيرا من اتحاد الكرة وحازم امام المشرف على المنتخب واللذان تجاهلا طلب الأهلي رغم عدم أهمية مباراتي المنتخب