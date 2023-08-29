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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هاجم "كاف"| فيتوريا يعلق على أزمة الأهلي.. وانتقال صلاح للسعودية.. وورطة منتخب مصر

فيتوريا
فيتوريا

عقد اليوم الأربعاء البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني مؤتمرا صحفيا كشف خلاله العديد من التفاصيل بشأن معسكر شهر سبتمبر. 

وتطرق فيتوريا إلي أزمة إعفاء لاعبو النادي الأهلي من خوض معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر القادم.

كما كشف فيتوريا عن تلقيه عرضا من السعودية ومصيره خلال الفترة المقبلة الي جانب الحديث عن انتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر الي الدوري السعودي.  

صدى البلد يستعرض أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا. 

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ماذا قال فيتوريا عن أزمة إعفاء لاعبو الأهلي من معسكر سبتمبر؟!

 

علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاول على أزمة اعفاء لاعبي النادي الأهلي من معسكر شهر سبتمبر المقبل بسبب مباراة السوبر الإفريقي.
قال روى فيتوريا عبر المؤتمر الصحفي : هدفنا الأساسي مصلحة منتخب مصر ونراعي في الوقت نفسه أن هناك أندية في مراحل التدريب والإعداد وراعينا ذلك في الاختيارات بناءً على أهمية المباراة للمنتخب والإعداد بالنسبة للأندية. 
واصل فيتوريا: إذا نظرت للمعسكر ستجد أننا اخترنا فقط 4 لاعبين من الأهلي مقارنة بالمعسكر الماضي الذي ضممنا خلاله 8 أو 9 لاعبين لذلك اخترنا من كل فريق حسب ظروفه
أضاف روى فيتوريا: ليس من الطبيعي أن نبدأ معسكر المنتخب في شهر سبتمبر وأغلب اللاعبين لم يلعبوا أي مباريات رسمية مع أنديتهم هذا الموسم
استطرد روى فيتوريا: مسابقات الدوري بدأت بالفعل في أوروبا وعدد من دول العالم لكن الدوري المصري لم يبدأ بعد.. أكمل فيتوريا: نسعى لتجنب كثافة المباريات في الموسم الجديد حتى لا تظل هذه المشكلة متراكمة في الموسم التالي ونطلب من القائمين على تنظيم جداول البطولات أن يتم تقريب موعدي بداية ونهاية الدوري بنسخته الجديدة.
تابع فيتوريا: المباراتان المقبلتان يشكلان أهمية كبيرة بالنسبة لنا
واستدعينا 23 لاعبا و3 حراس مرمى للقائمة، ومعايير اختيار اللاعبين بالنسبة لذلك المعسكر كانت تعتمد على اللاعبين الذين يلعبون بشكل أكبر في الفترة الماضية

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 فيتوريا يهاجم الكاف
 

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني عن مواجهة 11 لاعبا ضمن صفوف الفراعنة الكبار شبح الغياب عن اول مباراة في كأس أمم إفريقيا. 
قال روي فيتوريا: 
دائما بيكون فيه تقييم لوضع اللاعبين ووارد إن يخرج عدد من اللاعبين لأنه بـ يقدر ظروف الأندية..
أضاف فيتوريا :  11 لاعبا يواجهون شبح التعرض الي الحصول على إنذار أول وفي حال الحصول على إنذار ثاني أمام إثيوبيا سوف يغيب عن أول مباراة في أمم أفريقيا ..

واعترف روي فيتوريا بوجود عرض سعودي له ولكنه أكد على استمراره لقيادة منتخب مصر ..
شدد على انه لن يتدخل في قرار محمد صلاح سواء بالاستمرار مع ليفربول أو الانتقال لاتحاد جدة ..
ووجه فيتوريا انتقادا الي جدول الكاف واصفا اياه بانه يسبب له أزمة مع كل معسكر للمنتخب الأول.
اكمل فيتوريا: في يونيو الماضي كان نهائي دوري الأبطال، وفي سبتمبر السوبر الأفريقي، ويوم ١٥ اكتوبر أول مباراة في السوبر ليج الأفريقي .

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فيتوريا يصدم اتحاد الكرة حول دوري الدور الواحد

 

رفض البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاول مقترح القمة الدوري المصري من دور واحد. 
كان حازم إمام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة اقترح تعديل نظام الدوري الجديد لينطلق من دور واحد لحل أزمة ازدحام جدول المباريات. 
قال روي فيتوريا عبر المؤتمر الصحفي: اقتراح إقامة الدوري من دور واحد؟ نحن على أعتاب بداية الدوري لذلك لا يمكن تغيير نظامه بالكامل في الوقت الحالي أضاف فيتوريا : ذلك القرار لا يمكن أن يتوقف على شخص واحد في المنظومة الرياضية.
استطرد فيتوريا: ولكن يجب أن يتم الاتفاق على كل شيء لتغيير الموقف الذي نعاني منه.

 

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