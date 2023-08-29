عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ذاكرة عشوائية 12 GB.. فيفو تطلق هاتف Vivo Y78m متوسط المدى

فيفو
فيفو

 

طرحت شركة "فيفو" الصينية موديل Vivo Y78m رسميًا في سوقها المحلي، وهي الإضافة الأحدث  لسلسلة هواتف Y78 ، والتي تضم بالفعل أجهزة مثل Vivo Y78 الأساسي ونسخة البلس Vivo Y78 plus.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، يتطابق هاتف  فيفو  Vivo Y78m المعلن عنه حديثًا مع هاتف Vivo Y78 الذي تم الإعلان عنه في شهر مايو الماضي ولكن يبدو أن الاختلاف الأساسي بين كلا الهاتفين هو في خيارات الألوان والتكوينات.

فيفو

مواصفات Vivo Y78m

يحتوي Vivo Y78m على لوحة عرض نوعها LCD مقاس 6.64 بوصة توفر دقة FHD+ تبلغدقة الرؤية  1080 × 2388 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.9:9، ونسبة تباين 1500:1، ومجموعة ألوان DCI-P3، مع معدل تحديث شاشة يصل إلى 120 هرتز. كما تزعم العلامة التجارية أن الجهاز يوفر نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 91.06%.

يحتوي  فيفو  Y78m على كاميرا أمامية سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. بينما في الغلاف الخلفي نجد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بورتريه بدقة 2 ميجابكسل. يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة مستخدم FunTouch OS 13 وهو مزود بمستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل من الجانب.

تحت الغطاء، يعمل هاتف فيفو الجديد Vivo Y78m مع معالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح  Dimensity 7020 ويعمل جنبا إلى جنب مع ذاكرة عشوائية كبيرة للغاية تصل إلى 12 جيجابايت رام ومساحة تخزين 256 جيجابايت روم وهو التكوين الوحيد المتاح لهذا الموديل.

مع ملاحظة أنه يتوفر Y78 بثلاثة تكوينات مختلفة، الرئيسي مع ذاكرة وصول عشوائي وسعة تخزين 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت روم، والنسخة الثانية 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت روم والإصدار الثالث 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت روم.

فيفو تطلق هاتفا متوسط المدى بكاميرا سيلفي 50 ميجابكسل ومعالج كوالكوم

بـ7600 جنيه.. فيفو تكشف عن تابلت أندرويد ينافس iPad

يحزم هاتف Y78 بطارية مدمجة سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 44 وات. ويوفر ميزات أخرى، مثل شريحة اتصال SIM مزدوجة، وتغطية لشبكات اتصال 5G، وWi-Fi 6، وBluetooth 5.2، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وNFC، ومنفذ USB-C، ومنفذ لسماعة الرأس مقاس 3.5 ملم.

سعر وتوافر هاتف Vivo Y78m
في الصين، يبلغ سعر الهاتف الجديد من فيفو 1999 يوان (ما يعادل 275 دولارًا أمريكيًا) للإصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت. وهو غير متاح للشراء في السوق الصينية حتى الآن، عند توفره، سيتمكن المشترون من الاختيار من بين خيارات الألوان الأخرى مثل الأسود والأزرق. وبالمقارنة، يتوفر هاتف Y78 باللون الأسود والأخضر والذهبي.
 

ذاكرة عشوائية فيفو Vivo Y78 Vivo Y78m فيفو Y78m

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

موضوعات متعلقة

12 سبتمبر.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر إطلاق سلسلة iPhone 15

آبل تؤجل إطلاق الجيل التالي من MacBook حتى أكتوبر

تسريب مواصفات شاشة هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra المنتظر

ريلمي تطلق رسميا هاتف GT 5 بذاكرة عشوائية عملاقة 24GB.. اعرف مواصفاته

فيفو تطلق هاتفا متوسط المدى بكاميرا سيلفي 50 ميجابكسل ومعالج كوالكوم

بهذه الإعدادات الخفية.. ضاعف عمر موبايلك الأندرويد

لو عايز تختفي لفترة.. إزاي تعمل "إلغاء تنشيط" لحساب Facebook

لمستخدمي أندرويد وiOS.. جوجل تضيف الترجمة الفورية لـ Gmail

ترشيحاتنا

وزارتي السياحة والنقل يوضحون حقيقة غرق أحد الفنادق العائمة بالأقصر

عالم أزهري: الإسلام أوجب على الآباء تحقيق العدل بين الأبناء وعدم التمييز بينهم

الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

السفير محمد حجازي: الوضع على الأرض في السودان أصبح لصالح الجيش

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

البيت الأبيض يتهم الكرملين في وفاة قائد فاغنر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أميرة أديب في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل|سعر صادم

بدون أدوية وبنصائح فعالة.. طرق علاج الأملاح للحامل

أصيل وجدع...هذه الأبراج هي أفضل الأصدقاء| هل أنت منهم؟

يسبب كوارث.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البقدونس

فيديو

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

فيديو جديد لحادث القاشونيستا الكويتية يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ