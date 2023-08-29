ذاكرة عشوائية 12 GB.. فيفو تطلق هاتف Vivo Y78m متوسط المدى

طرحت شركة "فيفو" الصينية موديل Vivo Y78m رسميًا في سوقها المحلي، وهي الإضافة الأحدث لسلسلة هواتف Y78 ، والتي تضم بالفعل أجهزة مثل Vivo Y78 الأساسي ونسخة البلس Vivo Y78 plus.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، يتطابق هاتف فيفو Vivo Y78m المعلن عنه حديثًا مع هاتف Vivo Y78 الذي تم الإعلان عنه في شهر مايو الماضي ولكن يبدو أن الاختلاف الأساسي بين كلا الهاتفين هو في خيارات الألوان والتكوينات.

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مواصفات Vivo Y78m

يحتوي Vivo Y78m على لوحة عرض نوعها LCD مقاس 6.64 بوصة توفر دقة FHD+ تبلغدقة الرؤية 1080 × 2388 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.9:9، ونسبة تباين 1500:1، ومجموعة ألوان DCI-P3، مع معدل تحديث شاشة يصل إلى 120 هرتز. كما تزعم العلامة التجارية أن الجهاز يوفر نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 91.06%.

يحتوي فيفو Y78m على كاميرا أمامية سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. بينما في الغلاف الخلفي نجد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بورتريه بدقة 2 ميجابكسل. يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة مستخدم FunTouch OS 13 وهو مزود بمستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل من الجانب.

تحت الغطاء، يعمل هاتف فيفو الجديد Vivo Y78m مع معالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح Dimensity 7020 ويعمل جنبا إلى جنب مع ذاكرة عشوائية كبيرة للغاية تصل إلى 12 جيجابايت رام ومساحة تخزين 256 جيجابايت روم وهو التكوين الوحيد المتاح لهذا الموديل.

مع ملاحظة أنه يتوفر Y78 بثلاثة تكوينات مختلفة، الرئيسي مع ذاكرة وصول عشوائي وسعة تخزين 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت روم، والنسخة الثانية 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت روم والإصدار الثالث 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت روم.

يحزم هاتف Y78 بطارية مدمجة سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 44 وات. ويوفر ميزات أخرى، مثل شريحة اتصال SIM مزدوجة، وتغطية لشبكات اتصال 5G، وWi-Fi 6، وBluetooth 5.2، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وNFC، ومنفذ USB-C، ومنفذ لسماعة الرأس مقاس 3.5 ملم.

سعر وتوافر هاتف Vivo Y78m

في الصين، يبلغ سعر الهاتف الجديد من فيفو 1999 يوان (ما يعادل 275 دولارًا أمريكيًا) للإصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت. وهو غير متاح للشراء في السوق الصينية حتى الآن، عند توفره، سيتمكن المشترون من الاختيار من بين خيارات الألوان الأخرى مثل الأسود والأزرق. وبالمقارنة، يتوفر هاتف Y78 باللون الأسود والأخضر والذهبي.

