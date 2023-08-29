غضب ياباني بسبب الاعتداء علي سفارتها ببكين.. والصين ترفض تلك الاتهامات

قال وزير الخارجية الياباني اليوم الثلاثاء، إن سفارة بلاده في بكين تعرضت للرشق بالحجارة داعيا السلطات الصينية إلى اتخاذ إجراءات لتهدئة الوضع، معتبرا أن الحادث الذي جاء في سياق المضايقات التي يتعرض لها مواطنوه على خلفية قضية تصريف مياه محطة فوكوشيما “مؤسف ومقلق جدا”.

وفي المقابل، قال الناطق باسم الخارجية الصينية، إن بلاده “تحمي سلامة وحقوق ومصالح الأجانب المشروعة في الصين، بما يتماشى مع القانون”.

واعتبرت اليابان بأن المضايقات التي يتعرض لها مواطنوها في الصين على خلفية قضية تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية “مؤسفة جدا”، مؤكدة تعرض سفارتها في بكين للرشق بالحجارة.

وأعلنت اليابان يوم الإثنين استدعاء السفير الصيني في طوكيو بعد سلسلة من المكالمات الهاتفية المزعجة بشأن خطة طوكيو لتصريف المياه المعالجة في المحيط الهادئ.

وقد بدأت اليابان في تصريف المياه النووية من محطة فوكوشيما النووية يوم الخميس، وقد عانت هذه المحطة من انهيارات بعد تسونامي الذي ضربها في عام ٢٠١١.