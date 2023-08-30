لأصحاب الدخل المحدود.. Zero 30 5G بكاميرا 108 ميجابكسل وشحن 68 وات

تستعد شركة "إنفينيكس" Infinix على قدم وساق لإعلان هاتفها الذكي الجديد Zero 30 5G في 2 سبتمبر، في الهند.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، تؤكد إنفينيكس بشكل تدريجي ومن خلال حملات دعائية مدروسة المواصفات الرئيسية لـ Zero 30 5G من خلال صفحة Flipkart الخاصة بها، حيث كشفت مؤخرا الصفحة المخصصة للجهاز عن تفاصيل حول الكاميرات والمعالج والبطارية وقدرات الشحن الخاصة بالجهاز، إليك في السطور التالية كل ما نعرفه حتى الآن عن مواصفات الهاتف المنتظر، وقائمة أسعاره.

Infinix Zero 30 5G

مواصفات Infinix Zero 30 5G

أكدت إنفينيكس Infinix أن هاتف Zero 30 5G يعمل من خلال وحدة معالجة مركزية من "ميدياتك" وتحديدا مجموعة شرائح Dimensity 8020، جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي كبيرة تصل إلى 12 جيجابايت و9 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، إلى جانب 256 جيجابايت من التخزين باستخدام تقنية UFS 3.1.

يحزم هاتف إنفينيكس زيرو 30 وحدة بطارية مدمجة من مادة ليثيوم بوليمر كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 68 وات.

فيما يخص إمكانيات التصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتف إنفينيكس Infinix Zero 30 5G على كاميرا سيلفي أمامية بدقة 50 ميجابكسل قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

فيما بخص اللوحة الخلفية نجد إعداد كاميرات مثير للإعجاب أيضا، مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل معزز بخاصية التثبيت البصري (OIS) وتقريب 3x داخل المستشعر، ترافقه كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة وعدسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي AI وفلاش LED رباعي

Infinix Zero 30 5G

يتميز هاتف إنفينكيس زيرو الجديد Zero 30 5G بشاشة عرض نوعها AMOLED منحنية مقاس 6.78 بوصة تقدم جودة FHD+، وتتميز بمعدل تحديث مذهل يبلغ 144 هرتز ودرجة سطوع تبلغ 950 شمعة في المتر المربع، ويتميز بزجاج غوريلا القوي على كلا الجانبين لمزيد من المتانة.

تشمل الميزات الإضافية لهاتف إنفينيكس القوي وجود مستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت مزدوجة توفر صوت DTS Hi-Res، مع نظام تشغيل أندرويد 13 الأحدث حاليا.

سعر Infinix Zero 30 5G في الهند

ستبدأ الطلبات المسبقة لجهاز Zero 30 5G في 2 سبتمبر على موقع التجارة الرقمية Flipkart. في الوقت الحالي، لا توجد معلومات عن بدء تاريخ البيع الفعلي، وفيما يتعلق بالسعر، أكدت الشركة أنه سيتم تسعيره بأقل من 25000 روبية (ما يعادل 302 دولارًا). يأتي الهاتف بخيارات ألوان الأخضر Rome Green مع ظهر جلدي نباتي وGolden Hour مع ظهر زجاجي.