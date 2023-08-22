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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيديو بجودة 4K .. إنفينيكس تشوق جمهورها هاتف متوسط المدي يقلب الموازين

Infinix
Infinix

تستعد شركة "إنفينيكس" Infinix لإطلاق هاتف Infinix Zero 30 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس، وبالفعل بدأت حملتها الدعائية بالإعلانات التشويقية، لتعطي فكرة عما ينتظرنا مع الموبايل الجديد.

وفقا لتقرير موقع gizchina في الآونة الأخيرة، أطلقت شركة "إنفينيكس" إعلانًا تشويقيًا يسلط الضوء على قدرات كاميرا الهاتف، مع التركيز على ميزة تسجيل فيديو بإمكانيات عالية ومتقدمة.

Infinix 

أهم ميزة في هاتف  إنفينيكس  زيرو 30 هي القدرة على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، أي أنه هاتف قادر على تصوير لقطات سينمائية بجودة عالية وهي الميزة التي لم تقدم من قبل مع هاتف متوسط المدى وكانت حتى وقتنا الحالي ميزة حصرية على الهواتف من الفئة الرائدة (فلاج شيب) .

Infinix 

سيكون طراز إنفينيكس Infinix Zero 30 5G أول موبايل  متوسط المدى يأتي مزودًا بميزة تسجيل الفيديو بجودة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية، وذلك بالرغم من أنه يأتي ضمن الفئة المتوسطة المدى الشريحة الدنيا وليست العليا أو المميزة مثل سلسلة هواتف شاومي 60K ومن المرجح أن يكون هاتف إنفينيكس الجديد ببطاقة سعر حوالي 250 دولارًا. 

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من مواصفات إنفينيكس زيرو 30 الأخرى أنه يأتي مع لوحة AMOLED مقاس 10 بت مع انحناء قدره 60 درجة، علاوة على ذلك، يتميز إعداد الكاميرا في هاتف Infinix Zero 30 بكاميرا أساسية مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة، مما يضمن الحصول على صور ثابتة إلى جانب مقاطع الفيديو الرائعة. 

يتم تشغيل الجهاز من خلال معالج "ميدياتك" شريحة  Dimensity 1100 يقدم أداءً رائعًا بالنسبة لهاتف متوسط المدى، ويقترن مع  ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام، وهي كافية للمهام اليومية.

إنفينيكس هاتف متوسط المدى Infinix Infinix Zero 30 5G إنفينيكس زيرو 30 شاومي

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