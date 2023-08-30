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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من تركيا علي الأحداث في الجابون

الجابون
الجابون

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إن تركيا تراقب عن كثب ما يحدث في الجابون وتأمل في استعادة السلام والاستقرار.

وأضافت الخارجية التركية في بيان: "نراقب عن كثب التطورات في الجابون.. ونتطلع إلى استعادة السلام والاستقرار في البلاد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، أنه يتابع بقلق بالغ الوضع في الجابون، ويدين بشدة تحرك الجيش هناك.

وقال فقي في بيان صادر عنه ونشر على منصة "إكس"، إن تحرك الجيش في الجابون يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق القانونية والسياسية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك الميثاق الأفريقي بشأن الانتخابات والديمقراطية والحكم.

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ودعا فقي الجيش وقوات الأمن إلى الالتزام الصارم بأمن الجمهورية، لضمان سلامة رئيس الجابون علي بونجو وأفراد عائلته وكذلك أفراد حكومته.

تركيا الجابون الخارجية التركية

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