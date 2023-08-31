ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات مساء أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية انخفاض إمدادات الخام أكثر من المتوقع، في حين حدت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني من المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا لتبلغ عند التسوية 85.86 دولارا للبرميل. وينتهي عقد أكتوبر اليوم الخميس، بينما ارتفع عقد نوفمبر الأكثر نشاطًا بمقدار 33 سنتًا ليصل إلى 85.21 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا إلى 81.63 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 10.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 422.9 مليون برميل. وتوقع محللون في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" انخفاضاً قدره 3.3 مليون برميل.
وبلغت كمية المنتج المورد من بنزين المحركات النهائي، وهو بديل للطلب، حوالي 9.1 مليون برميل يوميًا.
ويراقب المستثمرون إعصار إداليا، الذي وصل إلى الشاطئ كعاصفة من الدرجة 3 صباح الأربعاء في منطقة فلوريدا، وبحلول منتصف النهار، اقترب الإعصار من جنوب شرق جورجيا كعاصفة من الفئة الأولى.