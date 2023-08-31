ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات مساء أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات ‏الحكومة الأمريكية انخفاض إمدادات الخام أكثر من المتوقع، في حين حدت ‏المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني من المكاسب.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا لتبلغ عند التسوية 85.86 دولارا ‏للبرميل. وينتهي عقد أكتوبر اليوم الخميس، بينما ارتفع عقد نوفمبر الأكثر نشاطًا بمقدار 33 سنتًا ليصل إلى 85.21 دولار للبرميل.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا إلى 81.63 ‏دولار للبرميل.‏

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية ‏انخفضت بمقدار 10.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 422.9 مليون ‏برميل. وتوقع محللون في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" انخفاضاً قدره 3.3 مليون ‏برميل.

وبلغت كمية المنتج المورد من بنزين المحركات النهائي، وهو بديل للطلب، ‏حوالي 9.1 مليون برميل يوميًا.‏

ويراقب المستثمرون إعصار إداليا، الذي وصل إلى الشاطئ كعاصفة من الدرجة 3 ‏صباح الأربعاء في منطقة فلوريدا، وبحلول منتصف النهار، اقترب الإعصار من ‏جنوب شرق جورجيا كعاصفة من الفئة الأولى.‏