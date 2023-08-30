النفط يصعد مع تراجع الدولار وتأهب بسبب إعصار إداليا

مع تراجع الدولار الأمريكي، ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء بأكثر من دولار للبرميل.

و يترقب المستثمرون التأثير المحتمل على إمدادات الطاقة والطلب ‏بسبب الإعصار إداليا المقرر أن يضرب فلوريدا هذا الأسبوع.‏



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار أو 1.3%، لتسجل 85.49 دولار ‏للبرميل عند التسوية، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ‏الأميركي 1.06 دولار أو 1.3% إلى 81.86 دولار للبرميل عند التسوية.‏



وانخفض مؤشر الدولار اليوم بعد أن أظهرت بيانات تراجع فرص العمل في ‏الولايات المتحدة في يوليو تموز. وقال خبراء إن ضعف سوق العمل قد يشجع ‏مجلس الاحتياطي الفدرالي على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.‏



ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل النفط المقوم بالعملة الأميركية أقل كلفة للمستثمرين ‏من حائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.‏



وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي إن إعصار إداليا من المتوقع أن تشتد ‏قوته ليتحول لإعصار من الفئة الثالثة مع هبوب رياح تصل سرعتها القصوى إلى ‏‏179 كيلومترا في الساعة على الأقل قبل أن يصل إلى شاطئ ساحل خليج فلوريدا ‏في الساعات الأولى من يوم غد الأربعاء.‏



وقال روبرت ياوجر المحلل في (ميزوهو) إن العاصفة ستؤثر على الأرجح على ‏أنظمة توزيع الوقود واستهلاكه في المناطق المتضررة قبيل عطلة عيد العمال ‏الاتحادية في الرابع من سبتمبر أيلول.‏



وتستبعد التوقعات أن يضرب هذا الطقس السيء منصات إنتاج النفط الرئيسية في ‏خليج المكسيك الأمريكي. لكن شركة النفط الكبرى (شيفرون) أجلت بعض ‏موظفيها من ثلاث منصات في المنطقة.‏



واستمر الإنتاج في منشآت النفط والغاز التي تديرها شركة شيفرون في خليج ‏المكسيك.‏



وأشار ياوجر إلى أنه بينما لا يشكل الإعصار إداليا خطراً كبيرا على الإمدادات، ‏فإن هناك خطرا متزايدا لاحتمال انقطاع التيار الكهربائي في خليج المكسيك في ‏الفترة المقبلة.‏



وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس إن التوقعات بحدوث انخفاض ‏حاد في مخزونات النفط الخام الأميركية أفادت أسعار النفط أيضا.‏



وأشار استطلاع موسع أجرته رويترز اليوم إلى أنه من المتوقع أن تنخفض ‏مخزونات النفط الخام الأميركية بواقع 3.3 مليون برميل في الأسبوع الأخير.‏



ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأميركي تقديراته بخصوص مخزونات النفط ‏الخام اليوم بعد الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين ستُنشر ‏الأرقام الحكومية رسميا غدا الأربعاء.‏