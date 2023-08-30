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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يصعد مع تراجع الدولار وتأهب بسبب إعصار إداليا

صدى البلد

مع تراجع الدولار الأمريكي،  ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء بأكثر من دولار للبرميل.

و يترقب المستثمرون التأثير المحتمل على إمدادات الطاقة والطلب ‏بسبب الإعصار إداليا المقرر أن يضرب فلوريدا هذا الأسبوع.‏

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار أو 1.3%، لتسجل 85.49 دولار ‏للبرميل عند التسوية، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ‏الأميركي 1.06 دولار أو 1.3% إلى 81.86 دولار للبرميل عند التسوية.‏


وانخفض مؤشر الدولار اليوم بعد أن أظهرت بيانات تراجع فرص العمل في ‏الولايات المتحدة في يوليو تموز. وقال خبراء إن ضعف سوق العمل قد يشجع ‏مجلس الاحتياطي الفدرالي على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.‏


ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل النفط المقوم بالعملة الأميركية أقل كلفة للمستثمرين ‏من حائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.‏


وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي إن إعصار إداليا من المتوقع أن تشتد ‏قوته ليتحول لإعصار من الفئة الثالثة مع هبوب رياح تصل سرعتها القصوى إلى ‏‏179 كيلومترا في الساعة على الأقل قبل أن يصل إلى شاطئ ساحل خليج فلوريدا ‏في الساعات الأولى من يوم غد الأربعاء.‏


وقال روبرت ياوجر المحلل في (ميزوهو) إن العاصفة ستؤثر على الأرجح على ‏أنظمة توزيع الوقود واستهلاكه في المناطق المتضررة قبيل عطلة عيد العمال ‏الاتحادية في الرابع من سبتمبر أيلول.‏


وتستبعد التوقعات أن يضرب هذا الطقس السيء منصات إنتاج النفط الرئيسية في ‏خليج المكسيك الأمريكي. لكن شركة النفط الكبرى  (شيفرون) أجلت بعض ‏موظفيها من ثلاث منصات في المنطقة.‏


واستمر الإنتاج في منشآت النفط والغاز التي تديرها شركة شيفرون في خليج ‏المكسيك.‏


وأشار ياوجر إلى أنه بينما لا يشكل الإعصار إداليا خطراً كبيرا على الإمدادات، ‏فإن هناك خطرا متزايدا لاحتمال انقطاع التيار الكهربائي في خليج المكسيك في ‏الفترة المقبلة.‏


وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس إن التوقعات بحدوث انخفاض ‏حاد في مخزونات النفط الخام الأميركية أفادت أسعار النفط أيضا.‏


وأشار استطلاع موسع أجرته رويترز اليوم إلى أنه من المتوقع أن تنخفض ‏مخزونات النفط الخام الأميركية بواقع 3.3 مليون برميل في الأسبوع الأخير.‏


ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأميركي تقديراته بخصوص مخزونات النفط ‏الخام اليوم بعد الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين ستُنشر ‏الأرقام الحكومية رسميا غدا الأربعاء.‏

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