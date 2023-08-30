وول ستريت تغلق على ارتفاع وسط تفاؤل بشأن أسعار الفائدة

ارتفعت بورصة وول ستريت الثلاثاء مدعومة بصعود أسهم ‏تسلا وإنفيديا وشركات أخرى عملاقة بعد تراجع فرص العمل الشاغرة في يوليو ‏.

عزز ذلك التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي عن رفع أسعار ‏الفائدة.‏



واقترب المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع من أعلى مستوياتهما في ‏أكثر من أسبوعين خلال الجلسة بعد أن أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة ‏الذي أجرته وزارة العمل أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ 8.827 مليون في يوليو ‏تموز، منخفضا للشهر الثالث على التوالي.‏



ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بحسب البيانات الأولية، بواقع 64.39 نقطة ‏أو 1.45% ليغلق عند 4497.70 نقطة.

و صعد المؤشر ناسداك المجمع ‏‏239.36 نقطة أو 1.74% إلى 13943.37 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز ‏الصناعي 294.97 نقطة أو 0.85% إلى 34854.95 نقطة.‏