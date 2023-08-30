وول ستريت تغلق على ارتفاع وسط تفاؤل بشأن أسعار الفائدة

ارتفعت بورصة وول ستريت الثلاثاء مدعومة بصعود أسهم تسلا وإنفيديا وشركات أخرى عملاقة بعد تراجع فرص العمل الشاغرة في يوليو .
عزز ذلك التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي عن رفع أسعار الفائدة.
واقترب المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع من أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين خلال الجلسة بعد أن أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة الذي أجرته وزارة العمل أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ 8.827 مليون في يوليو تموز، منخفضا للشهر الثالث على التوالي.
ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بحسب البيانات الأولية، بواقع 64.39 نقطة أو 1.45% ليغلق عند 4497.70 نقطة.
و صعد المؤشر ناسداك المجمع 239.36 نقطة أو 1.74% إلى 13943.37 نقطة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 294.97 نقطة أو 0.85% إلى 34854.95 نقطة.