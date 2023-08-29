عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسهم‎ ‎أوروبا تغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين ‏

صدى البلد

ارتفعت الأسهم الأوروبية  إلى أعلى  مستوى لها في أسبوعين، مع اغلاق اليوم الثلاثاء مدعومة ‏بارتفاع أسهم شركات التعدين بفضل ارتفاع أسعار المعادن وأسهم مجموعة إن.إن، ‏أكبر شركة تأمين في هولندا مع تحسن وضعها المالي، في حين تفوق أداء الأسهم ‏البريطانية على باقي الأسهم الأوروبية.‏


وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% وسط مكاسب واسعة النطاق، ‏مسجلا أفضل أداء له ليومين متتالين خلال أكثر من شهر.‏


وارتفعت أسهم شركات التعدين الأوروبية 2.1% ولامست أعلى مستوى لها في ‏ثلاثة أسابيع خلال تعاملات اليوم.‏


وارتفع سهما بنك ‏HSBC، أكبر بنك في أوروبا، وشركة التأمين برودنشال، التي ‏لديها أعمال في الصين، 1.3% و4% على الترتيب، فيما زاد سهم ‏Barclays‏ ‏‏4.2%.‏


وارتفع قطاع السلع الفاخرة 1.3‏‎%‎‏ ليغلق عند أعلى مستوى له‎ ‎في أسبوعين.‏


وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 1.7% إلى أعلى مستوى له في ‏أسبوعين بعد عطلة عامة أمس الاثنين.‏


وقفز سهم مجموعة إن.إن الهولندية لخدمات التأمين 10.2% لتحقق أعلى مكاسب ‏على المؤشر الأوروبي بعد تحسن وضعها المالي في النصف الأول من العام ‏الحالي.‏

الأسهم الأوروبية ستوكس شركات التعدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

موضوعات متعلقة

بدءا من اليوم .. الصين:خفض رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف

العراق يعلن تفعيل عقود 4 مشروعات مع توتال

السعودية تدشن البورصة العقارية رسميا اليوم | اعرف المزايا والتسهيلات

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في ختام تعاملات اليوم الأحد

4.9 مليار درهم مكاسب أسبوعية لسوق دبي المالي

اليورو يتراجع والدولار يرتفع قبيل كلمة لرئيس الفيدرالي الأمريكي

الليرة التركية تفقد بعض المكاسب بعد يوم من رفع أسعار الفائدة

النفط في طريقه لثاني أسبوع من الخسائر مع ارتفاع الدولار

ترشيحاتنا

عملية "اصطياد البطة".. الولايات المتحدة تعلن إسقاط أخطر منصة برمجيات خبيثة

البابا تواضروس: مصر فى قلب الله

ضياء رشوان: استجابة الرئيس للتوصيات زادت من المسؤولية على المشاركين

الأرصاد تصدم المواطنين: عودة الموجة الحارة ودرجات الحرارة تتخطى الـ 40

وداع الصيف.. أجواء شديد الحرارة تضرب البلاد الأيام المقبلة

تعليق الدراسة في السعودية لسوء الأحوال الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

مرض غريب.. معلومات لا تعرفها عن داء الكيسات المذنبة

بعد إعلان انفصالها عن أحمد سعد.. شاهد أبرز إطلالات علياء بسيوني خلال حملها

نشر صوره داخل المتحف البريطاني.. هل يدعم محمد صلاح حملة استعادة مصر للآثار المنهوبة؟

فيديو

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

فيديو جديد لحادث القاشونيستا الكويتية يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ