أسهم‎ ‎أوروبا تغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين ‏

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، مع اغلاق اليوم الثلاثاء مدعومة ‏بارتفاع أسهم شركات التعدين بفضل ارتفاع أسعار المعادن وأسهم مجموعة إن.إن، ‏أكبر شركة تأمين في هولندا مع تحسن وضعها المالي، في حين تفوق أداء الأسهم ‏البريطانية على باقي الأسهم الأوروبية.‏



وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% وسط مكاسب واسعة النطاق، ‏مسجلا أفضل أداء له ليومين متتالين خلال أكثر من شهر.‏



وارتفعت أسهم شركات التعدين الأوروبية 2.1% ولامست أعلى مستوى لها في ‏ثلاثة أسابيع خلال تعاملات اليوم.‏



وارتفع سهما بنك ‏HSBC، أكبر بنك في أوروبا، وشركة التأمين برودنشال، التي ‏لديها أعمال في الصين، 1.3% و4% على الترتيب، فيما زاد سهم ‏Barclays‏ ‏‏4.2%.‏



وارتفع قطاع السلع الفاخرة 1.3‏‎%‎‏ ليغلق عند أعلى مستوى له‎ ‎في أسبوعين.‏



وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 1.7% إلى أعلى مستوى له في ‏أسبوعين بعد عطلة عامة أمس الاثنين.‏



وقفز سهم مجموعة إن.إن الهولندية لخدمات التأمين 10.2% لتحقق أعلى مكاسب ‏على المؤشر الأوروبي بعد تحسن وضعها المالي في النصف الأول من العام ‏الحالي.‏