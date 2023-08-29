البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها، للجلسة الثالثة على التوالي لدى إغلاق تعاملات اليوم /الثلاثاء/، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، والمحلية فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 267ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر8 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 7ر2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنسبة 24ر0 في المائة؛ ليبلغ مستوى 34ر18629 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنسبة 09ر1 في المائة ليبلغ مستوى 23ر3795 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/، الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 94ر0 في المائة ليبلغ مستوى 38ر5569 نقطة.

