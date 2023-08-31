نوع توابل شهير يحميك من السرطان

يوجد بعض التوابل التي تحتوي على مركبات قد تكون لها فوائد صحية وتحظى بشعبية في الأبحاث العلمية نظرًا لقدرتها المحتملة على محاربة الالتهابات والأكسدة في الجسم، وبالتالي قد تساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

توابل شهيرة تحميك من السرطان

ومع ذلك، يجب أن يتم توخي الحذر وعدم الاعتماد فقط على التوابل للوقاية من السرطان، بل ينبغي الالتزام بأسلوب حياة صحي وتناول نظام غذائي متوازن يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة الطبيعية والمغذية.

وبحسب ما نشره موقع “هيلثي”، فإن هناك بعض التوابل الشهيرة التي قد تحتوي على مركبات ذات فوائد صحية تشمل:

الكركم: يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركومين، والذي يعتبر مضادًا للأكسدة ومضادًا للالتهابات. وبعض الأبحاث تشير إلى أن الكركم قد يكون له تأثير محتمل في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والبروستاتا، ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لتحديد الآليات الدقيقة والجرعات المناسبة.

الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مركبات فعالة مثل الجينجيرونات، والتي تعتبر مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

قد تساهم تلك المركبات في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمعدة.

الثوم: يحتوي الثوم على مركبات تسمى السلفور، والتي تعتبر مضادة للأكسدة وتحتوي على خصائص مضادة للسرطان.

قد تقلل السلفورات الموجودة في الثوم من خطر بعض أنواع السرطان مثل سرطان المعدة وسرطان القولون.

من المهم أن تذكر أن تأثيرات هذه التوابل على الوقاية من السرطان لا تكون واضحة بشكل كامل وتحتاج إلى المزيد من الأبحاث، لذا، يوصى بتضمين هذه التوابل في نظامك الغذائي كجزء من تناولك العام والاستمتاع بها كمكون طبيعي وصحي.