آلاف الجنيهات.. إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة| شاهد

نشرت مؤخرا النجمة ياسمين صبري، صورا جديدة لها وهي ترتدي ملابسها من دار أزياء Dolce Gabbana&، وهي تستمتع بالأجواء الصيفية.

أطلت ياسمين صبري وهي ترتدي تنورة قصيرة وCrop Top بطباعة Majolica الشهيرة، ذات اللون الأحمر والأبيض.

ووصل سعر التنورة إلى 750 يورو، أي ما يعادل 25 ألف جنيه، وبلغ سعر الكروب توب 495 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه.



ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

وحرصت ياسمين صبري على نشر صورة لحقيبتها الوردية من دار أزياء Dolce & Gabbana، وهي من طراز Dauphine، يصل سعرها إلى 1395 دولارا، أي ما يعادل 43 ألف جنيه مصري.

ياسمين صبري

وأكملت ياسمين صبري الإطلالة بتنسيقها مع حذاء Loafer من العلامة التجارية Loro Piana يصل سعره إلى 470 جنيها إسترليني، أي ما يعادل 18 ألف جنيه.

على جانب آخر شاركت ياسمين صبري في فيلم “البعبع”، التي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر للهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.