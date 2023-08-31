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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري طب نفسي يوضح كيفية استخدام الواقع الافتراضي في علاج الاضطرابات النفسية

الاضطرابات النفسية
الاضطرابات النفسية

‏قال الدكتور عمرو سليمان استشاري الطب النفسي أنهم بدأوا منذ 3 سنوات باستخدام الواقع الافتراضي في علاج بعض الاضطرابات النفسية الخاصة بالقلق تحديدا.

‏وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر الشاشة "الأولى المصرية"، أن هناك طريقة للعلاج في الطب النفسي هي عبارة عن مواجهة ما يهابه الشخص أو لديه "فوبيا" منه مثل الأماكن المغلقة والمرتفعة لكن الأمر لم يكن واقعيا على مستوى العلاج.

‏وأضاف أن الواقع الافتراضي يوفر لنا القدرة على جعل أصحاب اضطرابات القلق أن يستطيعوا مواجهة هذا الأمر.

الاضطرابات النفسية الواقع الافتراضي الدكتور عمرو سليمان برنامج صباح الخير يا مصر القلق

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