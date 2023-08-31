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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

برعاية قرينة الرئيس| تكريم الأطفال الفائزين بجائزة المبدع الصغير.. الإثنين القادم

المبدع الصغير
المبدع الصغير

تحت رعاية قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، يقام حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير (في دورتها الثالثة 2023)، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

 

وجدير بالذكر أن جائزة المبدع الصغير خصصتها الدولة المصرية للأطفال والنشء تعبيرًا عن اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم وتقديرًا منها لموهبتهم وإبداعاتهم.

 

وبلغ عدد الأطفال الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة لهذا العام (32) طفل من كافة المحافظات المصرية في مجالات الآداب - الفنون - الإبداع والابتكار، وذلك من إجمالي عدد المتقدمين والذي بلغ 10068 طفلا بواقع 3480 من الذكور، و6588 من الإناث، حيث تقدم على الموقع الإلكتروني 9864 طفلاً، في حين تقدم 204 طفل بأعمالهم يدويًا.

عبد الفتاح السيسي نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة انتصار عبد الفتاح السيسي أطفال مصر المبدعين جائزة الدولة للمبدع الصغير المجلس الأعلى للثقافة

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