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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 1710 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت نهال GT بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

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هذا وقد قامت v التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف  مفتاح عبداللgvgvطيف مدير عام التجارة الداخليةy و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية GT vv أسفرت عن :-

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بمركز كوم حمادة تم ضبط 1710 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومخبز تصرف في 2 شيكاره دقيق بلدي مدعم بالبيع في السوق السvوداء و 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن سعر و وزن الرغيف و محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كمة تمكنت إدارة تموين إدكو من ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط أحد محلات الملابس الجاهزه لقيامه بعمل أوكازيون بدون تصريح من السلطات المختصة ولعدم الإعلان عن الأسعار.

وبحملة مماثلة بوادي النطرون تم ضبط مخبز  لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار27 جرام في الرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن. 
مخبزين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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