مدبولي يفتتح أعمال تطوير معبد بن عزرا بمجمع الأديان

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطوير معبد بن عزرا "المعبد اليهودي" بمجمع الأديان بمصر القديمة .

واستمع مدبولي لشرح حول تطوير المعبد ورافقه وزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة .

وكان قد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حصن بابليون بمصر القديمة واستمع لشرح حول تطوير الحصن

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ورافقه خلال زيارتة وزير السياحة والاثار والتنمية المحلية

وأنشأ حصن بابليون الملك الفرعون رمسيس الثاني سنة 1300 ق.م على ضفاف النيل في منطقة مصر القديمة الحالية، واعتقل فيه الاسرى البابليين وسمى الحصن باسمهم ثم أطلق على المدينة بأكملها. وفي سنة 130 ق.م قام الإمبراطور الروماني تراجان بإعادة بناء الحصن الذي كان قد تهدم وحول موقعه إلى مدينة عسكرية

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