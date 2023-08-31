لا ينصتون.. أمريكا تكشف سبب فشل الهجوم الأوكراني المضاد

قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، توني شافير، إنه لو كانت الولايات المتحدة قد خططت للهجوم المضاد، لكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد حققت نجاحًا أكبر بكثير.

وقال شافير: "نحن لدينا تشكيلات مدرعة فعالة مصممة للاختراق بعمق في دفاعات العدو. لقد طورناها، وقد أظهرت نفسها بشكل جيد في العراق. لو فعلنا ذلك فلن ننصح أبدًا بفعل ما يفعلونه الآن".

وأشار إلي أنه “حتى لو شارك المستشارون الأمريكيون في المشاورات مع كييف، فإن نصيحتهم لا يتم قبولها دائمًا من قبل قيادة القوات المسلحة الأوكرانية”.

وقال شافير: "إما أن يكون لدينا القادة والجنرالات الأكثر افتقاراً إلى الكفاءة في ساحة المعركة، وهو أمر ممكن، أو أن الأوكرانيين ببساطة لا يتلقون التعليمات ولا يستمعون إليها".

ولفت الانتباه إلى عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على وضع خطة متماسكة بسبب حقيقة أن جميع أعضاء الناتو يقدمون نصائح مختلفة.