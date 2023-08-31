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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تقاوم دعوات أوكرانيا لزيادة القيود النفطية على روسيا

النفط الروسي
النفط الروسي

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن البيت الأبيض رفض طلبات متكررة من كييف لتشديد سقف أسعار النفط الروسي بسبب مخاوف من أن تؤدي الإجراءات الصارمة الجديدة إلى تقويض الاقتصاد العالمي.

ووفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، أجرت الصحيفة مقابلات معهم، تريد أوكرانيا من إدارة بايدن أن تمارس المزيد من الضغوط على اقتصاد موسكو من خلال خفض الحد الأقصى لسعر النفط من 60 دولارًا إلى 30 دولارًا.

ومع ذلك، يقال إن المسؤولين الأمريكيين رفضوا حتى الآن لعب الكرة بسبب المخاوف من أن تشديد العقوبات قد يؤدي إلى تعكير صفو الأسواق العالمية، تمامًا كما توشك أمريكا على التوجه إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقالت المصادر إن أي خطوة من هذا القبيل ستتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي على خطر تقويض الدعم العسكري الشامل لأوكرانيا.

في غضون ذلك، دعا أوليج أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى اتخاذ إجراءات جماعية لتشديد القيود الاقتصادية.

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وقال للصحيفة: “نحتاج إلى ضغط كبير لتخفيض سقف الأسعار، وإلا سيكون لدى الروس ما يكفي من الأموال لمواصلة هذه الحرب”.

البيت الأبيض كييف أسعار النفط الروسي موسكو

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