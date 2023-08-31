مفاجأة.. زيلينسكي يستعد للإطاحة بوزير الدفاع الأوكراني

قال عضو البرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي سيقيل وزير دفاعه أليكسي ريزنيكوف الأسبوع المقبل.

وكتب زيليزنياك، عضو حزب “جولوس”، على تطبيق “تليجرام”، اليوم الخميس: “وفقًا لمعلوماتي، سيترك ريزنيكوف منصب وزير الدفاع وسيعمل بعد ذلك سفيرًا لدى المملكة المتحدة”.

كما ادعى أن رستم عمروف، الذي يرأس صندوق أملاك الدولة في أوكرانيا، الذي ينفذ سياسة الحكومة بشأن الخصخصة ويدير ممتلكات الدولة، سيحل محل ريزنيكوف في مجلس الوزراء.

وزعم زيليزنياك أنه سيتم الإعلان عن التحول في الحكومة الأوكرانية في “الأسبوع الأول من سبتمبر”.

وبحسب زيليزنياك، فقد تم إخطار السفارات الأوكرانية في بعض الولايات بالتعديل الوزاري المرتقب يوم الأربعاء.

وأصر على أن بياناته دقيقة، لكنه اعترف بأن “سياسة شؤون الموظفين الحديثة في كييف يمكن أن تفاجئك في كثير من الأحيان”.

وقالت وسائل الإعلام الأوكرانية “أوكرينسكا برافدا” وك”ييف بوست” إن مصادرها زودتها بمعلومات مماثلة حول مستقبل ريزنيكوف، إلا أن صحيفة ”كييف بوست” أشارت إلى أن القرار بشأن ترشيح وزير الدفاع الجديد “لم يتم اتخاذه بشكل نهائي” بعد.

وتنتشر شائعات عن استقالة ريزينيكوف في جميع أنحاء أوكرانيا منذ أوائل أغسطس.

في ذلك الوقت، عينت وسائل الإعلام على الأرض وزير البنية التحتية ألكسندر كوبراكوف ووزير الصناعات الإستراتيجية ألكسندر كاميشين خلفاء محتملين له.

ومع ذلك، فقد ورد أن كلا المسؤولين رفضا عرض العمل منذ ذلك الحين.

تم تعيين ريزنيكوف وزيراً للدفاع في نوفمبر 2021. منذ بداية القتال في صراع أوكرانيا الطويل مع روسيا، كان يضغط بنشاط من أجل توريد الأسلحة الأجنبية إلى كييف.

وفي عدة مناسبات، وصف البلاد بأنها “أرضية اختبار” مثالية للأسلحة الغربية.