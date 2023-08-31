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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أثر على شعبيته.. فشل الهجوم المضاد يتسبب في أزمة كبيرة لـ زيلينسكي

رئيس الأوكراني
رئيس الأوكراني

قال رئيس الوزراء الأوكراني السابق نيكولاي أزاروف، اليوم الخميس، إن عدم النجاح الملحوظ في الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا على نطاق واسع أصبح الآن مشكلة شخصية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث أدى إلى انخفاض أرقام استطلاعاته بشكل كبير بين الجمهور الأوكراني وتفاقم الخلاف بين كييف ورعاتها في الولايات المتحدة.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني السابق على قناته على تطبيق تليجرام، أن الهجوم المضاد الأوكراني كان فاشلا ليس فقط بالنسبة لـ أوكرانيا ككل، ولكن أولا وقبل كل شيء بالنسبة لزيلينسكي شخصيا، لقد هز ثقة الأوكرانيين وخفض تصنيف شعبيته بشكل كبير.

وأشار أزاروف إلى أنه بسبب انخفاض معدلات استطلاعات الرأي، سيواصل فريق زيلينسكي "تطهير" الملعب السياسي لإزالة المعارضين، لافتا إلى أن زيلينسكي لا ينوي ترك الكرسي الرئاسي، ولو فقط لسبب أنه بمثابة تأمين شخصي على حياته. 

لفت إلى أنه نظرا لخسارة شعبية حزب خادم الشعب الموالي للرئيس، سيحاول زيلينسكي إدخال أنصاره إلى البرلمان تحت غطاء حزب جديد.

ونوه أزاروف بأن عدم إحراز تقدم ملحوظ في الهجوم المضاد لـ أوكرانيا قد كشف عن التوترات الكامنة بين كييف وواشنطن، التي تعتمد أوكرانيا على مساعدتها. 

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني السابق: "من المعروف أن بعض المسؤولين الأمريكيين يتهمون أوكرانيا بالمبالغة في تقديم الوعود لقدرتها على تحقيق النجاح العسكري. وفي الوقت نفسه، تدين الإدارة الرئاسية في كييف الدول الغربية بسبب عدم تسليمها الأسلحة المطلوبة".

فشل الهجوم المضاد

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني يشن عمليات هجومية غير ناجحة منذ 4 يونيو، وذكرت أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة منذ بدء الهجوم. 

وفي الوقت نفسه، بدأت أوكرانيا مرة أخرى في الحديث عن إمكانية اتخاذ إجراءات تعبئة أكثر صرامة، كما تخشى كييف من أن تقوم الدول الغربية، بسبب عدم وجود أخبار عن "اختراقات" قتالية في عناوين الأخبار، بقطع دعمها المالي والعسكري بشكل كبير لـ أوكرانيا، وتحاول تحويل مسؤولية الفشل في ساحة المعركة إلى حلفائها، بدعوى أن الأسلحة الموعودة ولم يتم تسليمها بكميات كافية.

تأجيل الانتخابات الأوكرانية

وعلى خلفية انخفاض أعداد استطلاعات الرأي لحكومة زيلينسكي، ستجري أوكرانيا انتخابات برلمانية في أكتوبر وانتخابات رئاسية في الربيع المقبل. 

وفي الوقت نفسه، تتم مناقشة خيار تأجيلها، ولكن بموجب الدستور لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية.

وفي يوليو الماضي، مدد البرلمان الأوكراني نظام الأحكام العرفية لمدة 90 يومًا أخرى، الأمر الذي يعرض للخطر إجراء انتخابات البرلمان في الخريف. 

ولكن على الجانب الآخر، تصر الدول الغربية على إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في موعدها على الأقل، وقد أدلى بمثل هذه التصريحات، السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، الذي زار كييف الأسبوع الماضي. 

وتصر أوكرانيا على ضرورة إجراء الانتخابات فقط بعد انتهاء الأعمال العدائية، ومع ذلك لم يصدر أي قرار رسمي بإلغائها أو تأجيلها، وقد بدأ زيلينسكي وفريقه في التعبير عن شروط تسمح بـ "إمكانية" احتجازهم في ظل ظروف معينة.

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