الكونجرس يطالب إدارة بايدن بتوضيحات بعد دعم أوكرانيا بـ43 مليار دولار

قال عضو الكونجرس الأمريكي، مارك ألفورد، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن تقدم للكونجرس خارطة طريق واضحة لمستقبل أوكرانيا قبل تخصيص أي أموال إضافية لـ كييف.

وقال ألفورد: "تحتاج إدارة بايدن إلى تزويد الكونجرس بخريطة طريق واضحة لمستقبل أوكرانيا قبل الالتزام بأي أموال إضافية… نحن بحاجة إلى فهم النتائج المرجوة، بما في ذلك ما إذا كانت استعادة الأراضي المفقودة مثل شبه جزيرة القرم ممكنة".

وأوضح أن “تخصيص تمويل جديد لاحتياجات كييف ليس مجرد مسألة مالية، ولكنه مسألة وضوح استراتيجي ومسؤولية ومساءلة أمام دافعي الضرائب الأمريكيين”.

وأضاف: “من الواضح أن دافعي الضرائب الأمريكيين أصبحوا يشعرون بالضجر والتشكك بشكل متزايد بشأن الاتجاه الذي تتجه إليه الحرب”.

وأشار ألفورد، إلي أنه “منذ نوفمبر 2022 وحتى الوقت الحاضر، لم تحقق أوكرانيا ولا روسيا مكاسب إقليمية كبيرة، في حين لم تحقق كييف النجاحات التي كان يأملها الكثيرون فيما يتعلق بالهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وقال عضو الكونجرس الأمريكي، "يستحق الأمريكيون أن يعرفوا ما هي الاستراتيجية والهدف النهائي لمساعدة أوكرانيا على كسب الحرب، وليس التصريحات الفارغة والغامضة من القائد الأعلى".

وأمس، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن حجم المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة جو بايدن، تجاوز 43.7 مليار دولار، بما في ذلك 43 مليار دولار منذ بدء الحرب.

وقال البنتاجون، في بيان: “قدمت الولايات المتحدة أكثر من 43.7 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن، بما في ذلك أكثر من 43 مليار دولار منذ 24 فبراير 2022".