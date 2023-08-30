انتهاء الحرب قبل تسلمها .. أوكرانيا تتلقى أنباء صادمة عن مقاتلات إف-16

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن مقاتلات إف-16 المنتظر تسليمها لأوكرانيا لن تنجو من الدفاع الجوي الروسي.

وأضاف ريتر، أن “إرسال هذه الطائرات سيكون خطوة سياسية ذات تأثير عسكري مساوٍ لـ”الصفر”… ولن يكون لها أي تأثير على توازن القوى في ساحة المعركة.. هناك احتمال كبير أن ينتهي الصراع قبل تسليمها إلى أوكرانيا ولن تشارك في المعارك. ولكن إذا حدث هذا، فإن طياري إف-16 سيموتون”.

وأشار إلى أن روسيا تمتلك شبكة دفاع جوي كثيفة ومعقدة، وهو ما لن يسمح للمقاتلات الأمريكية بالشعور بالراحة في منطقة العمليات الخاصة.

وأوضح ريتر، أنه “من أجل التشغيل الكامل للطائرة إف-16، يعد تكاملها مع أنظمة الكشف والتوجيه الراديوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (أواكس) ضروريًا، وهو ما لن تحصل كييف عليه أبدًا”.