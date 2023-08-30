عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد خطابه عن روسيا.. أوكرانيا تشن هجوما عنيفا علي البابا فرانسيس

البابا فرانسيس
البابا فرانسيس

قال ميخائيل بودولياك، أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، خدم “كأداة للدعاية الروسية” بعد أن تحدث بحرارة عن الإرث التاريخي الغني للأمة.

 

وادعى بودولياك، في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، أن “رئيس الكنيسة الكاثوليكية في خطاب مدمر للإنسانية المعاصرة”.

وأوضح أن “موسكو تستخدم مثال الشخصيات التاريخية مثل بطرس الأول (1672-1725) وكاثرين العظيمة (1729-1796) لتحفيز جنودها على القتال في أوكرانيا”.

وادعى أن “البابا يمجدهم ويستخدمهم رئيس روسيا فلاديمير بوتين للقضاء على هويتنا”.

"نهاية كييف".. روسيا: مهاجمة أوكرانيا لنا بطائرات بدون طيار عبث مطلق

ذروة النفاق.. روسيا تعلق على حزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا

وقال بودولياك: “إذا قيمنا عبارات البابا بعقل منفتح، فسنرى أنها تشجيع غير مشروط للإمبريالية العدوانية، ومدح للفكرة الدموية لـ”العالم الروسي”، التي تنطوي على تدمير وحشي للحريات وأنماط حياة الآخرين”.

البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بودولياك زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

الخير قادم.. 1.5 مليار دولار في طريقها لخزانة مصر.. ما القصة؟

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

انفجار في مصنع للبتروكيماويات جنوب إيران

إلغاء الاتفاقيات الأمنية مع فرنسا ومغادرة قواتها.. 3 قرارات جديدة من النيجر

وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سوريا في زيارة هامة.. ماذا يحدث؟

أول تعليق من الكرملين بشأن الاستيلاء على السلطة في الجابون

قلق بالغ.. بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن أحداث الجابون

الجابون| الجيش يعلن القبض على أعضاء الحكومة السابقة بتهمة الخيانة العظمى

شاهد| احتفالات المواطنين في الجابون بعد الإطاحة بالرئيس علي بونجو

عاجل| توقف حركة الملاحة الجوية في الجابون

ترشيحاتنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب علمي | الحق مكانك بهذه الكليات

وظائف خالية للشباب.. قدم الآن

وقع في الفخ .. زيلينسكي يواجه العزل أو المحاكمة بعد خطأ كارثي

برعاية فيتوريا .. انفراجة في أزمة انضمام لاعبي الأهلي لمنتخب مصر |خاص

نشرتا الرذيلة .. قرار عاجل في قضية شيري وزمردة

مجلس جامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لامتحانات التصفية السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ملابسها| قصة عرض لحبيبة مرزوق لاعبة الجمباز أثار ضجة حول العالم

لاصحاب الدايت..طريقة دجاج مشوى بالنعناع والشبت

تعرف على اهمية فيتامين ب3 للجسم

في عيد ميلادها.. أجمل صور تجمع بين محمد رمضان وزوجته |شاهد

فيديو

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ