بعد خطابه عن روسيا.. أوكرانيا تشن هجوما عنيفا علي البابا فرانسيس

قال ميخائيل بودولياك، أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، خدم “كأداة للدعاية الروسية” بعد أن تحدث بحرارة عن الإرث التاريخي الغني للأمة.

وادعى بودولياك، في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، أن “رئيس الكنيسة الكاثوليكية في خطاب مدمر للإنسانية المعاصرة”.

وأوضح أن “موسكو تستخدم مثال الشخصيات التاريخية مثل بطرس الأول (1672-1725) وكاثرين العظيمة (1729-1796) لتحفيز جنودها على القتال في أوكرانيا”.

وادعى أن “البابا يمجدهم ويستخدمهم رئيس روسيا فلاديمير بوتين للقضاء على هويتنا”.

وقال بودولياك: “إذا قيمنا عبارات البابا بعقل منفتح، فسنرى أنها تشجيع غير مشروط للإمبريالية العدوانية، ومدح للفكرة الدموية لـ”العالم الروسي”، التي تنطوي على تدمير وحشي للحريات وأنماط حياة الآخرين”.