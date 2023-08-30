ذروة النفاق.. روسيا تعلق على حزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا

علقت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا بأنها "ذروة النفاق".

وحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت السفارة في بيان على تليجرام: "إن تسليم حزمة المساعدات الجديدة، المكونة من قذائف أنظمة الدفاع الجوي وذخيرة أخرى بقيمة ربع مليار دولار، لنظام زيلينسكي المفلس، هو قمة النفاق".

وأضافت السفارة الروسية أن "الأمر يزداد سوءًا عندما يعزو المسئولون المساعدة العسكرية إلى القلق بشأن شعب أوكرانيا، وفي الواقع، لن تتخلى واشنطن عن مفهوم قتال روسيا حتى آخر أوكراني".

وذكّرت السفارة بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها السيناتور الأمريكي والمرشح الرئاسي السابق ميت رومني بأن واشنطن " تحاول تقليص وتدمير الجيش الروسي مقابل مبلغ صغير للغاية من المال، كما أنها لا تخسر أي أرواح في أوكرانيا".

واستنكرت السفارة قرار تقديم حزمة المساعدات قائلة إنه: "من المستحيل عدم ربط قرار منح المساعدات بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها أحد المرشحين الرئاسيين السابقين في الولايات المتحدة ميت رومني"، وشددت السفارة على أن حياة مواطني الدول الأخرى لا تهم الولايات المتحدة كثيرا.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا تشمل صواريخ تاو المضادة للدبابات، وصواريخ هيدرا 70 جو-أرض، بالإضافة إلى صواريخ وذخائر أخرى.