تصعيد خطير.. أوكرانيا تفجر مفاجأة بشأن نقل الحرب إلي أراضي روسيا

قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن هجمات الطائرات بدون طيار الأخيرة على روسيا هي مؤشر على أن «الحرب تنتقل بشكل متزايد إلى الأراضي الروسية».

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بودولياك، عند الإشارة على وجه التحديد إلى هجمات المسيرات على منطقة بسكوف الشمالية الغربية الروسية التي ألحقت أضرارا بالطائرات والرحلات الجوية، إن “الحركة المتزايدة للحرب إلى الأراضي الروسية لا يمكن إيقافها”.

ودون أن يعلن المسؤول مباشرة عن الهجمات، قال بودولياك، إن “أوكرانيا تلتزم بصرامة بعدم استخدام أسلحة شركائها لضرب الأراضي الروسية وتعمل حصريا ضمن مبادئ الحرب الدفاعية”.

ورفض مستشار الرئيس الأوكراني، الدعوات لتجنب الضربات على الأراضي الروسية ووصفها بأنها “سخيفة”.