البيت الأبيض يكشف سعي روسيا للحصول على أسلحة من كوريا الشمالية

كشف البيت الأبيض، أن هناك أدلة بشأن سعي روسيا للحصول على أسلحة من كوريا الشمالية.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تحرز تقدمًا نشطًا.

وأضاف كيربي أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو سافر مؤخرًا إلى كوريا الشمالية لمحاولة إقناع بيونج يانج ببيع ذخيرة مدفعية لروسيا.

وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تبادلا الرسائل، داعيًا بيونج يانج إلى وقف مفاوضاتها بشأن الأسلحة مع موسكو.

وأشار كيربي إلى أن أي صفقة أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا ستمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.