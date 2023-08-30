إعلان صادم من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

قال ميخائيل بودولياك، أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن التفاوض مع روسيا «غير وارد» حتى يتغير الوضع في ساحة المعركة.

وادعى بودولياك، في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، إن “موسكو «تواصل خداع» نفسها بأنها ستكون قادرة على التمسك بالأراضي التي استولت عليها من كييف”.

وأضاف أن “الجانب الروسي يجب أن يعاني من هزائم تكتيكية كبيرة على خط المواجهة لتطوير تقييم أكثر واقعية للوضع، وبعد ذلك فقط يمكن أن تبدأ بعض محادثات السلام”.

وسئل بودولياك على وجه التحديد عما إذا كان مستعدا لمناقشة وضع القرم التي كانت جزءا من روسيا منذ عام 2014 عندما أجرت شبه الجزيرة استفتاء على الانفصال عن أوكرانيا في أعقاب انقلاب عنيف في كييف.

ورد بالإشارة إلى تصريحات سابقة لزيلينسكي، الذي ادعى أنه يجب وضع المسؤولين في موسكو في وضع يتعين عليهم فيه «الاختيار بين فقدان كل شيء أو التخلي عن شبه جزيرة القرم».

وأوضح بودولياك، أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال وصول القوات الأوكرانية إلى حدود شبه الجزيرة وتدمير الأسلحة التي تسمح لموسكو بإبقائها تحت سيطرتها.

وعلى الرغم من استبعاد أي محادثات مع موسكو، أصر بودولياك على أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يرى “استعدادنا للحوار نقطة ضعف يجب استغلالها لصالحه”.