لتنفيذ مهامها.. أوكرانيا تطالب الغرب بـ60 مقاتلة من طراز إف-16

قال يوري إجنات، مستشار قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، إن 60 مقاتلة من طراز إف-16 كافية لكي تكمل كييف المهام.

وقال إجنات، في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية: “أعتقد أن 60 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 ستطون كافية لتنفيذ المهام”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن مقاتلات إف-16 المنتظر تسليمها لأوكرانيا لن تنجو من الدفاع الجوي الروسي.

وأضاف ريتر، أن “إرسال هذه الطائرات سيكون خطوة سياسية ذات تأثير عسكري مساوٍ لـ”الصفر”… ولن يكون لها أي تأثير على توازن القوى في ساحة المعركة.. هناك احتمال كبير أن ينتهي الصراع قبل تسليمها إلى أوكرانيا ولن تشارك في المعارك. ولكن إذا حدث هذا، فإن طياري إف-16 سيموتون”.

وأشار إلى أن روسيا تمتلك شبكة دفاع جوي كثيفة ومعقدة، وهو ما لن يسمح للمقاتلات الأمريكية بالشعور بالراحة في منطقة العمليات الخاصة.