روسيا: لا نستبعد تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إنه لا يستبعد تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط من روسيا حتى أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن العمل في هذه القضية يجري بالتعاون مع زملاء من دول أخرى.

وردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان التخفيض الطوعي سيستمر حتى أكتوبر، قال نوفاك: "سنرى. نحن الآن نراقب هذا الوضع، ونقيم السوق، ونعمل مع زملائنا من البلدان الأخرى بشكل منتظم. الآن لا أستطيع أن أعلن لكم أي قرارات، لكننا سننطلق مما سيطلبه السوق".

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية أن تراجع مخزونات الخام أقل من المتوقع في أكبر مستهلك للوقود في العالم، في حين أبقى إعصار في خليج المكسيك المستثمرين في حالة توتر.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر 21 سنتا إلى 85.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:08 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا إلى 81.46 دولار.

وارتفع كلا المؤشرين بأكثر من دولار، أمس الثلاثاء، حيث ضعفت العملة الأمريكية بعد أن قللت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة من احتمال حدوث زيادات أخرى في أسعار الفائدة