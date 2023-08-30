ارتفاع كبير في أسعار النفط بسبب تراجع الاحتياطي الأمريكي ومخاوف الإعصار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية أن تراجع مخزونات الخام أقل من المتوقع في أكبر مستهلك للوقود في العالم، في حين أبقى إعصار في خليج المكسيك المستثمرين في حالة توتر.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر 21 سنتا إلى 85.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:08 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا إلى 81.46 دولار.

وارتفع كلا المؤشرين بأكثر من دولار، أمس الثلاثاء، حيث ضعفت العملة الأمريكية بعد أن قللت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة من احتمال حدوث زيادات أخرى في أسعار الفائدة.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 10.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 422.9 مليون برميل، حسبما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

وكان الإعصار قد تحرك فوق خليج المكسيك إلى الشرق من مواقع إنتاج النفط والغاز الطبيعي الرئيسية في الولايات المتحدة.

تمثل المنطقة حوالي 15٪ من إنتاج النفط الأمريكي وحوالي 5٪ من إنتاج الغاز الطبيعي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة (EIA).

وأجلت شركة النفط الكبرى “شيفرون” بعض الموظفين من المنطقة لكن الإنتاج مستمر.