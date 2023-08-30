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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لأول مرة.. روسيا تكشف سبب موافقتها الأولية على "صفقة الحبوب"

صفقة الحبوب
صفقة الحبوب

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن أسباب مشاركة روسيا الأولية في صفقة الحبوب.

وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع قناة “360”: "كانت الأمم المتحدة داخل هذه الصفقة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعطى كلمته ليس بصفته الشخصية، بل بصفته الأمين العام للأمم المتحدة على وجه التحديد".

وأضافت: “اقترح جوتيريس صفقة شاملة تسمح للمنتجات الزراعية الروسية بالوصول إلى البلدان التي تحتاج إليها”.

وأوضحت زاخاروفا: "كانت هذه فرصة حقيقية، بالنظر إلى إرادة الأمم المتحدة، التي تحدثت عنها على لسان جوتيريس وآخرين، لاختراق العقوبات الأمريكية والأوروبية غير الشرعية وغير القانونية".

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وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا من جانبها بذلت كل ما في وسعها لتنفيذ هذا الاتفاق.

روسيا صفقة الحبوب زاخاروفا

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