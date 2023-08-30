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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تهدد أمريكا: إذا لم تتخلوا عن التجارب النووية سندفن معاهدة الحظر الشامل

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إنه إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن التجارب النووية، فسوف تقوم موسكو "بدفن" معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأضاف أنتونوف، في بيان نشر عبر “تليجرام”، “روسيا صدقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 2000 وتلتزم بشكل ثابت ومسؤول بالوقف الاختياري الأحادي الجانب للتجارب النووية”.

وتابع أن “الولايات المتحدة لم تتبع هذا المثال ولم تحرك ساكنا لوضع المعاهدة موضع التنفيذ".

وأوضح أنتونوف، أن “السياسة الأمريكية، بما في ذلك فيما يتعلق بقضايا الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار، هي أن شخصًا آخر هو المسؤول دائمًا عن تدمير ركائز الأمن الدولي، كقاعدة عامة، روسيا”.

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وحذر قائلا: "هذه المرة، إذا لم تتخل واشنطن عن إغراء استئناف التجارب النووية، ولا يمكن لأحد أن يستبعد ذلك، فسوف نقوم "بدفن" معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

واشنطن الولايات المتحدة روسيا أمريكا

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