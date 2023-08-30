البيت الأبيض يجدد رفضه هجمات المسيّرات الأوكرانية في عمق روسيا

جدد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، حديثه بعدم تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية.

وحسب “روسيا اليوم”، قال كيربي في تصريحات للصحفيين: "ما زلنا لا نشجع الضربات داخل روسيا ولا نساهم بها".

وكثفت أوكرانيا من هجماتها بطائرات مسيرة على منشآت مدنية على الأراضي الروسية، بالتزامن مع الهجوم الأوكراني المضاد.

وهاجمت طائرات بدون طيار أوكرانية ما لا يقل عن 6 مناطق في عمق روسيا، بما في ذلك مطار بسكوف فجر اليوم الأربعاء، ما أدى إلى تضرر 4 طائرات، في واحدة من أكبر الهجمات على روسيا منذ أشهر.