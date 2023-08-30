حصار لينينجراد .. روسيا توجه اتهامًا خطيرًا لجوزيف بوريل بسبب عقوبات الأدوية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي إن موسكو تعتبر تهديدات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل بسحب الإمدادات الطبية من الشعب الروسي غير مقبولة ونازية جديدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تعليقا على تصريحات كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إن أوروبا لم تفرض بعد أي قيود على إمدادات الأدوية "قيود الاتحاد الأوروبي هي قبل كل شيء أداة للترهيب والابتزاز نعتبر هذه التهديدات المباشرة الجديدة ضد الروس من قبل بوريل غير مقبولة"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأضافت "زاخاروافا": "ربما ينبغي تذكيره بحصار لينينجراد؟ كان للنازيين نفس المنطق: حرمان الناس من الطعام ومشاهدتهم يموتون في المدينة وتساءلت أي نوع من تكرار المنطق النازي الإجرامي على مستوى قيادة الاتحاد الأوروبي؟ هذا؟ هذا مجرد مظهر من مظاهر النازية الجديدة".

وأشارت زاخاروفا إلى أن بوريل يحاول هذه المرة إقناع نفسه بأن العقوبات ضد روسيا تعمل "بالتحديد ضد روسيا" وأضاف الدبلوماسي: "هذا التفكير بالتمني ذهب سدى، وتلك الحسابات الاقتصادية التي أعدها المسؤولون الأوروبيون لبوريل هي محاولة من قبل خبراء التلاعب الغربيين لخلق الوهم بأن روسيا ضعيفة أمام الجمهور المطمئن".