أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الخميس، أن بلاده طورت سلاحًا حقق هدفًا على بعد 700 كيلومتر، في إشارة واضحة إلى ضربة اليوم السابق على مطار في غرب روسيا.

وقال زيلنسكي على قناة تليجرام له إن السلاح تم إنتاجه من قبل وزارة الصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا ولكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

يوم الأربعاء، ضربت موجة من الطائرات بدون طيار لمدة أربع ساعات مطارًا بالقرب من حدود روسيا مع إستونيا ولاتفيا، مما أدى إلى إتلاف أربع طائرات نقل عسكرية، وفقًا للتقارير المحلية.

يقع المطار في منطقةروسيا، على بعد حوالي 700 كيلومتر شمال الحدود الأوكرانية. إجمالاً، تم استهداف ست مناطق روسية في الوابل وسط حرب 18 شهرًا.لم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من تحديد ما إذا كانت الطائرات بدون طيار قد تم إطلاقها من أوكرانيا أو داخل روسيا.

عادة لا يدعي مسؤولوكييف المسؤولية عن الهجمات على التربة الروسية، على الرغم من أنهم يشيرون إليها أحيانًا بشكل غير مباشر. كانت ملاحظة زيلينسكيأوضح تلميحًا إلى أن أوكرانيا كانت وراء الإضراب.

أجبر الهجوم على إغلاق المطار، على الرغم من إعادة فتحه يوم الخميس، وفقًا لمسؤولي النقل الروسيين.

قال مسؤولون يوم الخميس إن طائرة بدون طيار أخرى تم اعتراضها بين عشية وضحاها بالقرب من موسكو أسفرت عن تأخير الطيران في العديد من المطارات حول العاصمة الروسية. لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء الروسية أن الخدمات الأمنية قتلت شخصين واحتجزت خمسة أعضاء في مجموعة تخريب أوكرانية في منطقة برايانسك الحدودية يوم الأربعاء.

تعتبر الطائرات بدون طيار الأوكرانية الواضحة التي تصل إلى عمق عمليات تخريب روسيا والخبراء عبر الحدود جزءًا من جهود كييف للضغط الداخلي على الكرملين، عسكريًا وسياسيًا. في هذه الأثناء، يزعم مسؤولوكييف أن الهجوم الأوكراني الذي تم إطلاقه في يونيو يقطع في بعض أجزاء خط المواجهة.

قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث، في التقييم، إن أوكرانيا تهدف إلى "تآكل الروح المعنوية الروسية وزيادة الضغط على قادتها".

وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في التحليل في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن الاستراتيجية هي "إحضار القوات الروسية إلى نقطة تحول حيث قد تبدأ القوة القتالية والمعنويات في الانهيار".