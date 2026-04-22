ضبط 3 أطنان مخللات «مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة» في حملات بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص بمركز قطور، مدخلًا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

حملات تموينية

وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة تموينية من إدارة تموين مركز قطور تحت إشراف مدير الإدارة، من ضبط 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع غير مرخص بمركز قطور، مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ردع مخالفين

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.