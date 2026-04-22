إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بمحور الشهيد باسم فكرى بقنا

أصيب ١٤ شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على محور الشهيد باسم فكرى بين مركزة قوص ونقادة بقنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، محور الشهيد باسم فكرى، نتج عنه إصابة مستقلى السيارة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ بنقادة لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة مرور السيارات على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.