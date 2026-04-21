مش عايزةحاجة تربطني بجوزي.. تفاصيل إنهاء حياة طفـ ـل على يد أمه في قنا بسبب خلافات زوجية

مأساة إنسانية شهدتها محافظة قنا، بعدما تحولت خلافات أسرية إلى جريمة مأساوية، دفعت سيدة إلى إنهاء حياة رضيعها داخل إحدى قرى مركز فرشوط، في محاولة منها إلى إنهاء كل ما يربطها بزوجها.

تفاصيل مقتل طفل قنا

وخلال التحقيقات عقب ضبطها، أقرت المتهمة بأنها تعدت على طفلها الرضيع بالضرب، قاصدة إنهاء حياته، في محاولة منها لقطع أي صلة قد تعيدها إلى زوجها، بعد تفاقم الخلافات بينهما.

وأوضحت أم الطفل أن النزاعات الزوجية دفعتها إلى مغادرة منزل الزوجية بمحافظة سوهاج، قبل أن تعود إليه مرة سابقة بوساطة بعض المقربين، لكنها سرعان ما غادرته مجددًا إلى منزل أسرتها في قنا، مع اتخاذ قرار نهائي بعدم الرجوع.

القصة الكاملة لإنهاء حياة طفـ ـل على يد والدته بقنا

ضغوط عائلية متكررة

وأضافت أن الضغوط العائلية المتكررة لإجبارها على العودة إلى زوجها وضعتها تحت وطأة توتر شديد، مؤكدة أنها ارتكبت جريمتها في لحظة غضب وغياب للوعي، سعيًا لإنهاء أي رابط قد يجبرها على استئناف حياتها الزوجية.

أزمة نفسية وراء الجريمة

وكشفت التحقيقات أن ربة منزل، تعاني من أزمة نفسية، وهي ما دفعتها إلى قتل رضيعها باستخدام آلة حادة، حيث وجهت له ضربة على الرأس داخل منزل الأسرة بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا، في حادثة أثارت صدمة واسعة بين الأهالي.

القصة الكاملة لإنهاء حياة طفـ ـل على يد والدته بقنا

آلة حادة فوق الرأس

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع رضيع نتيجة ضربات بآلة حادة فوق الرأس بقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط.

وتبين مصرع رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، بضربة آلة حادة من والدته التي تعانى من أزمة نفسية، وخلافات مع زوجها، دفعتها للتخلص من نجلها.

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.