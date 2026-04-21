مخدرات وسلاح بحوالي 104 ملايين جنيه.. الداخلية تداهم بؤرا إجرامية في قنا وأسيوط| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظتى "قنا وأسيوط".

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) ومديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "شروع فى قتل ، سلاح بدون ترخيص ، إتجار مخدرات ، سرقة بالإكراه، بلطجة" ، ومحكوم على أحدهما بالإعدام فى جناية "قتل عمد") بنطاق محافظتى "قنا ، أسيوط"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو، هيدرو") وكذا (52 قطعة سلاح نارى "جرينوف - 18 بندقية آلية - 15 بندقية خرطوش- 18 فرد خرطوش").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة حوالى (104) ملايين جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.





